  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

خلجی: تصادف تریلی با پراید در زنجان دو فوتی برجا گذاشت

خلجی: تصادف تریلی با پراید در زنجان دو فوتی برجا گذاشت

زنجان - رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان از برخورد تریلی کشنده اسکانیا با یک دستگاه خودروی پراید در محور جاده قدیم زنجان - میانه با دو فوتی و سه مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسن خلجی گفت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در ۵۷ کیلومتری محور جاده قدیم زنجان - میانه، بلافاصله ماموران به همراه گروه های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی اضافه کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که تصادف بین یک دستگاه تریلی کشنده اسکانیا با یک دستگاه خودروی سواری پراید بوده که در اثر این حادثه، متاسفانه دو فرد ۵۰ و ۱۸ ساله در دم جان باختند و سه نفر نیز مصدوم شدند که توسط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه علت تامه این تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ سواری پراید نسبت به کامیون گزارش شده است، خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست می شود با سرعت مطمئن حرکت کنند تا جان خود و دیگران را به خطر نیندازند و شاهد حوادث تلخ این چنینی نباشیم.

کد خبر 6711420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها