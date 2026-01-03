خلجی: تصادف تریلی با پراید در زنجان دو فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسن خلجی گفت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در ۵۷ کیلومتری محور جاده قدیم زنجان - میانه، بلافاصله ماموران به همراه گروه های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی اضافه کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که تصادف بین یک دستگاه تریلی کشنده اسکانیا با یک دستگاه خودروی سواری پراید بوده که در اثر این حادثه، متاسفانه دو فرد ۵۰ و ۱۸ ساله در دم جان باختند و سه نفر نیز مصدوم شدند که توسط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه علت تامه این تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ سواری پراید نسبت به کامیون گزارش شده است، خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست می شود با سرعت مطمئن حرکت کنند تا جان خود و دیگران را به خطر نیندازند و شاهد حوادث تلخ این چنینی نباشیم.