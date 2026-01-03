به گزارش خبرنگار مهر، اکبر استاندار قم شامگاه شنبه در برنامه زنده شبکه استانی قم با اشاره به شرایط ملتهب دو شب گذشته در استان گفت: در دو محله از شهر شاهد بروز برخی ناآرامی‌ها و اختلالات محدود بودیم که خوشبختانه از امشب دیگر هیچ حادثه‌ای مشاهده نشد و می‌توان گفت موضوع تقریباً جمع شده است.



وی با تشریح ترکیب جمعیت حاضر در تجمعات اظهار کرد: در شب اول حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر و در شب دوم حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ نفر در خیابان‌ها حضور داشتند که عمدتاً در گروه سنی ۱۴ تا ۲۵ سال قرار داشتند و بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این افراد آشنایی دقیق با موضوع نداشتند و مطالبات آن‌ها نیز ماهیت صنفی یا اقتصادی نداشت.



بهنام‌جو با اشاره به نقش بازار در آرامش عمومی تأکید کرد: بدنه اصلی بازار وارد ناآرامی‌های خیابانی نشد و فعالان اقتصادی نگرانی‌های خود را از مسیرهای قانونی، از طریق بیانیه‌ها و مکاتبات با مسئولان مطرح کردند و این رویکرد نشان داد بازار قم همچنان پایبند به قانون و نظم است و ما نیز خود را موظف می‌دانیم خدمت بیشتری به مردم به‌ویژه جوانان ارائه کنیم.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به نقش جریان‌های خارجی در تحریک برخی از جوانان اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه تعدادی از این افراد فریب شبکه‌های خارج از کشور، از جمله برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا را خوردند و با ارائه اطلاعات نادرست و تحلیل‌های غلط، فضا ملتهب شد و تعدادی از این افراد نیز بازداشت و پس از بررسی آزاد شدند.



وی با انتقاد از ضعف تبیین مسائل فرهنگی و تاریخی گفت: جوانان ۱۴ تا ۲۵ ساله امروز دوران طاغوت و فشارها و استثمار آن دوران را ندیده‌اند و نقش آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر را تجربه نکرده‌اند و اگر تبیین درست و به‌موقع انجام شود، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد.



بهنام‌جو افزود: با وجود امکانات فرهنگی گسترده در استان، حتی وقوع چنین موارد محدودی هم پذیرفتنی نیست و اگر همان‌گونه که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عمل می‌کرد، ما نیز در عمل و تبیین قوی‌تر عمل کنیم، این تعداد اندک هرگز در خیابان‌ها حضور نخواهند داشت.



استاندار قم از همراهی مردم و دستگاه‌های مسئول قدردانی کرد و گفت: اگر همکاری مردم نبود، شاید با جمعیت بیشتری مواجه می‌شدیم و همچنین دستگاه‌های امنیتی، حوزه قضائی و نیروهای نظامی و انتظامی که به‌صورت شبانه‌روزی پای کار بودند، توانستند آرامش و امنیت را در سطح استان برقرار کنند.



وی در پایان تأکید کرد: نگرانی‌ها در جامعه، به‌ویژه در بازار، به دلیل نوسانات ارز و برخی مسائل اقتصادی واقعی و بحق است، اما پاسخ به این نگرانی‌ها باید از مسیر قانونی و هماهنگی همه قوا صورت گیرد و حضور خیابانی، نتیجه‌ای جز التهاب و تشویش ایجاد نمی‌کند.