زهرا مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر و تهدیدآمیز رئیسجمهور آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: تاریخ سیاه مداخلهگریهای آمریکا، از کودتای ۲۸ مرداد گرفته تا حمایت همهجانبه از صدام در جنگ تحمیلی هشتساله و همچنین اعمال شدیدترین تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران، بهروشنی نشان میدهد که پشت این سخنان بهظاهر فریبنده، تنها منافع «دلار، نفت و رژیم صهیونیستی» نهفته است، موضوعی که حتی برخی نمایندگان آمریکایی نیز به آن اذعان کردهاند.
وی افزود: ادعای پوچ «کمک به معترضان» چیزی جز تکرار سناریوهای شکستخورده و تلاش برای ایجاد تفرقه و ناامنی در کشور ما نیست.
رئیس حوزه علمیه فاطمه زهرا (س) ساوه گفت: این اظهارات نهتنها نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است، بلکه نشانهای از درماندگی و انزوای سیاست خارجی آمریکا محسوب میشود. جالب آنکه این مواضع حتی در داخل خود آمریکا نیز با واکنشهای انتقادی مواجه شده و بسیاری معتقدند مقامات این کشور باید ابتدا به بحرانهای داخلی خود رسیدگی کنند.
وی با تأکید بر نقش وحدت ملی بیان کرد: ما بهعنوان یک ملت، بارها ثابت کردهایم که قدرت واقعی ایران در هوشیاری، وحدت و اتکای به ظرفیتهای داخلی است، در سختترین شرایط، با عزم ملی در برابر زورگوییها ایستادهایم و این بار نیز اجازه نخواهیم داد یاوهگوییهای مداخلهجویانه، امنیت و آرامش کشور را خدشهدار کند.
مدنی گفت: همانگونه که مسئولان کشور بارها اعلام کردهاند، ایران قوی هرگونه تهدید و دخالت را با پاسخی قاطع و بازدارنده مواجه خواهد کرد، ملت ایران راه پیشرفت و تعالی خود را با اقتدار و در سایه اتحاد انتخاب میکند و تحت تأثیر فریادهای توخالی و سیاستهای خصمانه قرار نخواهد گرفت.
