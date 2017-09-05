۲۰ شورای بهداشت روستایی در شهرستان دیر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مقدس ظهر سه‌شنبه در نشست با کارشناسان واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اظهار داشت: یکی از اهداف و کارکردهای مهم واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای فرهنگ سازی در راستای توسعه سلامتی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر بیان کرد: زمانی برای متقاعدکردن صنوف عرضه مواد غذایی به بهسازی و کاشی کردن واحد صنفی خود با مشکل جدی روبرو بودیم که حتی در پاره‌ای موارد مجبور به اعمال قانون می‌شدیم.

مقدس اضافه کرد: خوشبختانه با آموزش، پیگیری و همکاری مردم اینک این موضوع به عنوان فرهنگ نهادینه شده است و نه تنها آنهایی که با مواد غذایی سرورکار دارند بلکه همه صنوف بدون درخواست مامورین بهداشت محیط، خود اقدام به بهسازی و کاشی کاری مغازه‌های خود می‌کنند.

وی به نقش مردم در توسعه بهداشت محیط شهر و روستا اشاره کرد و گفت: رعایت اصول و مقررات بهداشت محیط یک نوع سرمایه‌گذاری است که سود آن عاید خود مردم می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر استفاده از توان و ظرفیت مردمی برای ارتقای سطح بهداشت محیط جامعه را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: زمانی که در کارها از توان اجرایی و مشاوره‌ مردمی استفاده شود پذیرش رفتارهای بهداشتی راحت‌تر و ایجاد فرهنگ مطلوب سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

وی یکی از راهکارهای بکارگیری و استفاده از توان اجرایی و مشاوره‌ی مردم را تشکیل شورای بهداشتی عنوان کرد و گفت: هم اکنون ۲۰ شورای بهداشتی در سطح روستاهای شهرستان دیّر فعال است که کارهای عمده و زیر بنایی بسیار خوبی انجام داده‌اند.

مقدس افزود: جمع آوری، حمل و دفع بهداشتی زباله، کمک در احداث توالت بهداشتی برای خانوارها، ترغیب و تشویق مردم به حفر چاه جاذب و جلوگیری از ورد فاضلاب به معابر عمومی، بهسازی معابر، رسیدگی به وضعیت بهداشت محیط مساجد و اماکن عمومی، کمک در ایجاد فضای سبز روستا و ... از جمله اقدامات موثری است که در شورای بهداشتی روستاها تصویب و به مرحله اجرا درآمده است.

وی با تاکید بر تکریم مردم و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای توسط پرسنل بهداشت محیط و حرفه‌ای در بازدیدهای بهداشتی گفت: مامورین بهداشت محیط و حرفه‌ای همچون گذشته با اخلاق و رفتار خوب خود سعی در ارتقای فرهنگ سلامتی مردم داشته باشند چرا که توان بازدارنده و هدایت کننده رفتار نیکو از تمامی ابزارهای قانونی ، بهتر و موثرتر عمل می‌کند.