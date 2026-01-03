مدارس ابتدایی بانه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تداوم برودت هوا و یخبندان، نحوه فعالیت مدارس ابتدایی در شهرستانهای سقز، بانه و منطقه زیویه برای امروز یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ با تغییراتی همراه شد.
بر اساس اعلام مراجع مسئول، مدارس ابتدایی سطح شهر و روستای شهرستان سقز و منطقه زیویه در نوبت صبح امروز با یک ساعت تأخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.
همچنین در شهرستان بانه، بهدلیل شدت برودت هوا و یخبندان، فعالیت تمامی مدارس ابتدایی شهری و روستایی در نوبت صبح امروز بهصورت غیرحضوری و از طریق شبکه آموزشی شاد برگزار میشود.
گفتنی است؛ کودکستانهای سطح شهر و روستای شهرستان بانه نیز در نوبت صبح ۱۴ دیماه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
