۱۱۰ اعتکاف‌ اولی‌ در برنامه سه روزه خودشناسی حضور یافتند

آشتیان- مراسم سه روزه اعتکاف‌ اولی‌ها با حضور ۱۱۰ دانش‌آموز در شهرستان آشتیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱۰ کودک ابتدایی در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شهرستان آشتیان اعتکاف را برگزار می‌کنند.

در این شهرستان، مراسم اعتکاف اولی‌ها با حضور دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار می‌شود.

در این برنامه معنوی، کودکان برای نخستین بار تجربه سه روز حضور در مسجد، قرآن‌خوانی، نماز جماعت و آموزش‌های دینی را در فضایی صمیمی و متناسب با سن خود، پشت سر می‌گذارند. مراسمی که به شناخت هویت و آشنایی با معارف دینی کودکان کمک می‌کند.

این مراسم که با همراهی خانواده‌ها، معلمان و خادمان مسجد اجرا می‌شود، علاوه بر تقویت باورهای دینی، بستری برای تمرین نظم، همدلی و مشارکت اجتماعی میان دانش‌آموزان خواهد بود.

اعتکاف اولی‌ها در آشتیان، روایتی امیدبخش از پیوند نسل جدید با معنویت و مسجد اند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد ایمان می‌تواند از کودکی، با زبان محبت و دوستی آغاز شود.

