جشن ازدواج آسان ۱۴ زوج جوان در بشاگرد برگزار شد

جمشید خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با میلاد باسعادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، مراسم جشن ازدواج آسان برای ۱۴ زوج جوان در خمینیشهر از توابع بخش گوهران شهرستان بشاگرد برگزار شد.
وی افزود: این مراسم با همکاری و مشارکت دستگاههای فرهنگی و خیرین نیکاندیش برگزار شد که جا دارد از همراهی و حمایت تمامی این عزیزان صمیمانه قدردانی کنم.
فرماندار بشاگرد هدف از برگزاری این آئین معنوی را ترویج فرهنگ ازدواج آسان، کاهش سن ازدواج و تسهیل امر مقدس زوجیت برای جوانان منطقه دانست.
خرمی بر لزوم حمایت بیشتر از جوانان برای تشکیل خانواده تاکید کرد و گفت: با استمرار اینگونه اقدامات و همچنین مشارکت بخش خصوصی و خیرین، میتوان گامهای مؤثری در راستای حل مشکلات ازدواج و استحکام بنیان خانواده برداشت.
وی با اشاره به اهمیت ازدواج در سیره ائمه اطهار (ع)، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مراسمی در روزهای فرخنده و اعیاد مذهبی، ضمن ایجاد فضایی معنوی و شاد، به الگوبرداری جوانان از سبک زندگی اسلامی کمک میکند.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان محلی، خانوادههای زوجین و مردم در فضایی آکنده از معنویت و شور برگزار شد و هدایایی نیز به رسم یادبود به زوجهای جوان اهدا شد.
