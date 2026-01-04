به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، طی روزهای گذشته برخی مناطق شمالغرب و غرب کشور شاهد بارش برف و باران بودهاند، اما این سامانه هماکنون به سمت نواحی شرقی حرکت کرده و امروز تنها بارشهای خفیف، پراکنده و موقتی در مناطقی از شرق کشور، از جمله ارتفاعات جنوب کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی رخ میدهد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد: از روز دوشنبه، این سامانه بهطور کامل از کشور خارج میشود و تا پایان هفته، در اکثر نقاط کشور جوی آرام حاکم خواهد بود و بارش قابلتوجهی پیشبینی نمیشود.
به گفته این سازمان، حاکمیت جو آرام میتواند منجر به افزایش غلظت آلایندههای جوی در کلانشهرهایی نظیر تهران و اراک شود؛ بهطوریکه شاخص کیفیت هوا در این شهرها تا پایان هفته روند افزایشی خواهد داشت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: امروز در برخی مناطق شرقی کشور، بهویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان، همچنین در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس، وزش باد شدید و موقتی پیشبینی میشود که میتواند موجب خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی شود.
سازمان هواشناسی همچنین از مواج شدن آبهای جنوبی کشور خبر داد و اعلام کرد: به علت وزش باد، ارتفاع موج در سواحل استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان و همچنین سواحل سیستان و بلوچستان در دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز به حدود یکونیم متر خواهد رسید.
در خصوص دما نیز سازمان هواشناسی پیشبینی کرد: تا پایان هفته، دمای هوا در بیشتر مناطق کشور روند افزایشی خواهد داشت. هرچند در نواحی شرقی کاهش موقتی دما رخ میدهد، اما از اواسط هفته، افزایش نسبی دما در این مناطق نیز انتظار میرود.
بر اساس این گزارش، دمای هوای تهران در روزهای آینده افزایش چشمگیری نخواهد داشت و بیشینه دما در پایتخت از حدود ۹ درجه سانتیگراد فراتر نمیرود.
