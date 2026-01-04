به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این تعداد ۸۹ هزار و ۷۳۳ پلاک مربوط به تخلف سرعت وسایل نقلیه شخصی بوده که بیشترین فراوانی آن در محور دیلم-گناوه ثبت شده است.

وی در خصوص جزئیات بیشتر از تخلفات سرعت در محورهای مواصلاتی استان اضافه کرد: قریب ۹۸.۹ درصد تخلفات در استان تا ۳۰ کیلومتر بیش از سرعت مجاز است، همچنین ۰.۷۱ درصد تخلف بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر، ۰.۰۲ درصد بیش از ۵۰ کیلومتر و ۰.۳۷ درصد عبور خودروهای سنگین از لاین غیر مجاز است.

رستمی با اشاره به اینکه سرعت متوسط خودروها در بوشهر حدود هشت کیلومتر از میانگین کشوری بالاتر است، تاکید کرد: همین موضوع یکی از مهمترین دلایل بروز حوادث و تصادفات رانندگی در استان بوشهر محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر ادامه داد: در آذرماه امسال یک میلیون و ۸۸۸ هزار تردد درون استانی ثبت شده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: در این بین، سهم وسایل نقلیه غیربومی از ترددهای استان ۶۴ درصد بود.