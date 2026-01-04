به گزارش خبرنگار مهر، امروز صبح سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران صبح برگزار شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جمع با خبرنگاران با تبریک میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به اعضای شورا، سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و اظهار کرد: امیدواریم حوادثی که در دنیا رخ داده، چشم همه کسانی را که به‌دنبال نوکری آمریکا هستند، باز کند.

وی با اشاره به نطق پیش از دستور یکی از اعضای شورا گفت: نطق پیش از دستور آقای آخوندی برای اصلاح، لغو شد و ان‌شاءالله در جلسه آینده ارائه خواهد شد.

چمران در ادامه به موضوع ایمنی بازار تهران پرداخت و افزود: بحث ایمنی بازار، به‌ویژه در حوزه طلا، مخازن شیمیایی و صنوفی مانند کیف و کفش، از موضوعات مهمی است که باید مشخص شود به کجا رسیده است. در مورد مواد شیمیایی، باید یادآوری کنم که در دوره‌های گذشته مصوبه خوبی در شورا داشتیم. امسال نیز پس از وقوع یک آتش‌سوزی در بازار آهن که ناشی از همین مسائل شیمیایی بود، مجدداً این موضوع را به شهرداری یادآوری کردیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: خوشبختانه چند روز پیش گزارشی به دست ما رسید که نشان می‌دهد شهرداری با جدیت در حال پیگیری اجرای این مصوبه است. با این حال، در مورد سایر مسائل بازار هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و بیشتر در حد صحبت باقی مانده است.

وی با اشاره به مشکلات کسبه در محدوده‌هایی مانند لاله‌زار و بازار تهران گفت: بخشی از کسبه با مشکل انبار و انبارداری مواجه هستند. اصولاً اینکه همه کالاها ابتدا وارد بازار تهران شود و بعد از آن به سایر نقاط شهر و کشور توزیع شود، نه ضرورتی دارد و نه سیستم درستی است و باید اصلاح شود. ما این موضوع را دنبال کرده‌ایم، اما واقعیت این است که کسبه باید فرصت و توان مالی لازم برای این تغییر را داشته باشند.

چمران افزود: برای این منظور نقاط مختلفی پیش‌بینی شده است. تعدادی از کسبه برای استقرار در اطراف نمایشگاه شهر آفتاب اقدام کردند که مکان مناسبی بود و ما نیز آن‌ها را تشویق کردیم. نباید همه در یک نقطه متمرکز شوند، چرا که در غیر این صورت دوباره با تکرار مشکلات بازار تهران مواجه خواهیم شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع موتورسواران و تردد آن‌ها در شهر اشاره کرد و گفت: قرار بود با استفاده از یک آرم مشخص، تردد موتورسیکلت‌ها ساماندهی و محدود شود. این موضوع را شخصاً دنبال می‌کنم. نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی طرحی برای این کار داشتند که ما معتقد بودیم در صورت اجرای درست، می‌تواند مفید باشد. اما متأسفانه مسئله موتورسیکلت‌ها در شهر تهران هنوز به‌طور اساسی حل نشده است.

چمران با انتقاد از روند تهیه طرح جامع ترافیک تهران اظهار کرد: طرح جامع ترافیک ابتدا به شورای ترافیک کشور برده شد و هنوز به شورای شهر تهران نیامده است. قرار است هرچه سریع‌تر به شورا ارائه شود. در نسخه اولیه این طرح حتی به موتورسیکلت‌ها توجهی نشده بود که همین مسئله موجب انتقاد بسیاری شد و طبیعتاً باید اصلاح شود. واقعاً لازم است فکر اساسی و درستی برای موتورسیکلت‌ها صورت بگیرد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین به وضعیت زیرساخت‌های ایمنی در بازار اشاره کرد و گفت: برخی نهادها مانند شرکت گاز همکاری دارند، هرچند گاز اصولاً وارد بازار نشده است. در حوزه برق نیز با وجود اینکه چند سال پیش سیم‌کشی‌ها اصلاح شد، همچنان مشکلاتی وجود دارد. ناایمنی ساختمانی، انباشت کالا در نقاط ناایمن، شیوه نادرست انبارداری و دسترسی دشوار به انبارها از جمله مشکلات جدی بازار است.

وی افزود: اگر دوستان از نزدیک این انبارها را ببینند، متوجه می‌شوند که شرایط ایمنی مناسبی ندارند و خدای نکرده اگر حادثه‌ای رخ دهد، مهار آن بسیار دشوار خواهد بود.

چمران در پایان به ناهماهنگی‌های اخیر درباره اجرای طرح ترافیک اشاره کرد و گفت: هفته گذشته به دلیل تعطیلی، ناهماهنگی‌هایی از سوی شهرداری ایجاد شد؛ به‌طوری که ابتدا اعلام شد طرح ترافیک اجرا نمی‌شود و سپس گفته شد اجرا خواهد شد. این تصمیم‌گیری‌ها دیرهنگام و ناهماهنگ بود. هماهنگی در تهران کار ساده‌ای نیست، اما به‌دلیل دشواری‌ها نباید از انجام آن صرف‌نظر کرد و باید حتماً به‌موقع و دقیق انجام شود.