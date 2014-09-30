انتقاد به افزایش دوباره کرایه های تاکسی / بررسی ساخت وسازهای منطقه یک در صحن علنی 

به گزارش خبرگزاری مهر ،ابوالفضل قناعتی عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به اینکه پس از آغاز سال تحصیلی با افزایش کرایه‌ها روبرو هستیم،‌گفت: هم اکنون بی‌نظمی را در این زمینه مشاهده می‌کنیم که متاسفانه هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌های مسئول از جمله تاکسیرانی نمی‌شود. شورای شهر سه ماه پیش افزایش کرایه‌ها را ابلاغ کرد اما متاسفانه شاهد هستیم که کرایه‌ها افزایش زیادی پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیک بادپا که اخیرا افزایش قیمت داشته گفت: اگر این مجموعه می‌خواهد افزایش قیمت را اعمال کند باید شهرداری لایحه‌ای را به شورا بفرستد و در نهایت شورا تصمیم خواهد گرفت.

قناعتی در ادامه به افتتاح پارک ولایت در مجاورت جوادیه اشاره کرد و گفت: متاسفانه شهروندان در این منطقه نمی‌توانند از این مجموعه استفاده کند و نیاز است پلی توسط شهرداری نصب شود تا شهروندان بتوانند از طریق پل از امکانات پارک و بوستان استفاده کنند.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در خصوص انتقال ترمینال شرق گفت:‌متاسفانه هنوز این کار صورت نگرفته و این در حالی است که اعتبارات مورد نیاز تامین شده است.

قناعتی خاطرنشان کرد: بنده از شهردار تهران درخواست می‌کنم که توجه ویژه‌ای را به انتقال ترمینال شرق تهران داشته باشند چرا که حجم ترافیک منطقه بسیار زیاد است.در این جلسه نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اعتراضات متعدد کسبه خیابان 17 شهریور از شهرداری خواست حق و حقوق آنان رعایت شود، در غیر این صورت مجبور به بازگشایی خیابان خواهد شد.

در این جلسه مرتضی طلایی با اشاره به تجمع هفته گذشته جمعی از کسبه خیابان 17 شهریور مقابل شورا گفت: به دستور رئیس شورا، من به نمایندگی از شورا با این افراد صحبت کردم و در ادامه با معاون خدمات شهری شهرداری نیز حرف زدم، اما چون به این کسبه قول دادم که پیامشان را در صحن به گوش اعضا می رسانم، نسبت به رعایت حقوق این افراد تذکر می دهم.

وی افزود: البته تاکید می کنم که اجرای طرح پیاده راه خیابان 17 شهریور کار فرهنگی و خوبی است و من اصل اجرای آن را شخصا قبول دارم، اما اینکه از منافع کسبه و اهالی محل عبور کنیم، جایز نیست. به همین دلیل از عبداللهی درخواست می کنم به صورت اورژانسی فکری برای کسبه آنجا که شغلشان را از دست داده اند، بیندیشد و کاری نکنیم بر اثر فشارهای پی در پی، به رغم هزینه های گزافی که صرف شده، مجبور شویم خیابان را باز کنیم، زیرا با این اوضاع دیر یا زود مجبور به این کار می شویم، در حالی که در حال حاضر با مذاکره و احقاق حق و حقوق کسبه می توانیم این مسئله را حل کنیم.

طلایی ادامه داد: این قولی است که شهردار و شوشتری، مدیرعامل سابق سازمان زیباسازی در هنگام اجرای این پروژه به مردم داده اند. البته ممکن است عده ای سودجو هم آنجا باشند و قرار نیست 17 شهریور بورس خودرو یا محل پارک موتور سیکلت باشد، اما باید برای حفظ حقوق کسبه هم فکری کنیم.

در ادامه مهدی چمران، رئیس شورا نیز گفت: از سوی اهالی این محل نامه های زیادی به شورا آمده و فقط کسبه نیستند که به این موضوع معترض هستند، بلکه ساکنان هم مشکل دسترسی دارند و من هم بارها خواسته ام که این مشکل را حل کنید و به جایی نرسیده است.

اسماعیل دوستی هم در واکنش به تذکر مرتضی طلایی درباره رعایت حقوق کسبه خیابان 17 شهریور خطاب به چمران، رئیس شورا گفت: داستان خیابان 17 شهریور دو سال است که تمام شده و شما و آقای طلایی همان موقع در شورا حضور داشتید، ای کاش همان زمان اجازه این کار را نمی دادید. هزینه های بسیاری صرف این پروژه شده و مردم زجر کشیده اند و حالا آقای طلایی که همان زمان ناظر بر این کار بوده، نسبت به این پروژه اعتراض می کند.

وی افزود: حالا تکلیف این هزینه ها و زحمتی که مردم متحمل شده اند، چه می شود؟ بنابراین از شما که سکان شورا را به دست دارید، درخواست می کنم حساسیت بیشتری نسبت به این مسئله به خرج دهید.

دوستی همچنین نسبت به قید نشدن نطق های پیش از دستور در دستور جلسه گفت: اینکه نطق قبل از جلسه در دستور جلسات قید نشود، خلاف آیین نامه است و اگر این روال ادامه یابد، به نظر من آیین نامه رعایت نمی شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز نسبت به حذف موضوع رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه یک از دستور جلسه امروز تذکر داد و گفت: ما بسیار خوشحال شدیم که قرار شد قالیباف و شهردار منطقه یک به صحن شورا بیایند و درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه یک و ارتفاعات بالای 1800 متر توضیح بدهند، زیرا افکار عمومی نیازمند شنیدن پاسخ ها به این سوالات است.

پرویز سروری افزود: اما این موضوع از دستور جلسه امروز حذف شد و به نظرم نباید این کار انجام می شد. بر همین اساس درخواست می کنم این موضوع در جلسه علنی شورا مطرح شود تا افکار عمومی و اصحاب رسانه نیز در جریان قرار بگیرند.