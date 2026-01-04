رحمان نیا: شهر زنجان سردترین مرکز استان کشور شد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی شبانهروز گذشته، شهر زنجان با ثبت دمای منفی ۹ درجه سانتیگراد، سردترین مرکز استان در کشور بوده است، گفت: هماکنون دمای شهر زنجان منفی ۴ درجه سانتیگراد است که نسبت به زمان مشابه روز گذشته، سه درجه کاهش نشان میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی افزود: از امروز تا پایان هفته جاری، شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد بود و آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در روزهای آینده سرعت وزش باد قابلملاحظه نخواهد بود و پدیده بارندگی نیز برای استان پیشبینی نشده است. همچنین از نظر دمایی، روند افزایشی تدریجی دما در اغلب مناطق استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفلت: طی ۲۴ ساعت گذشته، چورزق از توابع طارم با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و خیرآباد با دمای منفی ۱۳ درجه سانتیگراد، به ترتیب گرمترین و سردترین ایستگاههای هواشناسی استان بودند. در این مدت، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان بین منفی ۹ تا ۷ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده است.
