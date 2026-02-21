به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای ثبتشده تا ساعت ۹ صبح شنبه دوم اسفند ۱۴۰۴ در ایستگاههای هواشناسی استان اصفهان، اختلاف دمایی قابل توجهی میان مناطق مختلف استان به ثبت رسیده است.
طبق اعلام اداره شبکه پایش هواشناسی استان اصفهان، خوروبیابانک با ثبت بیشینه دمای ۲۹.۳ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه استان و بویینمیاندشت با ثبت کمینه دمای منفی ۳.۲ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان در این بازه زمانی بودهاند.
بر پایه این گزارش، در آران و بیدگل دما بین ۵.۳ تا ۲۵.۱ درجه، اردستان ۹.۶ تا ۲۳ درجه، اسلامآباد موگویی منفی ۰.۷ تا ۱۷ درجه و ایستگاه ازنسنجی اصفهان ۴ تا ۲۶.۹ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
همچنین بیاضه با بیشینه ۲۸.۱ درجه، چوپانان با ۲۶.۱ درجه، زواره با ۲۶.۴ درجه و هرند با ۲۵.۸ درجه از جمله مناطق گرم استان در ساعات روز گذشته بودهاند.
در مقابل، مناطق سردسیر استان از جمله داران با منفی ۰.۴ درجه، چادگان با منفی ۰.۷ درجه، عسگران با منفی ۰.۱ درجه، فرودگاه اصفهان با منفی ۰.۹ درجه و میمه با منفی ۱.۴ درجه، کمینههای زیر صفر را تجربه کردهاند.
بر اساس این گزارش، اصفهان (فرودگاه) کمینه منفی ۰.۹ و بیشینه ۲۴.۴ درجه، کاشان ۷.۲ تا ۲۵.۱ درجه، نجفآباد ۴.۶ تا ۲۴.۶ درجه، شاهینشهر ۲.۵ تا ۲۴.۳ درجه و زرینشهر ۰.۸ تا ۲۵.۱ درجه سانتیگراد را ثبت کردهاند.
اداره شبکه پایش هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: پراکندگی دمایی ثبتشده نشاندهنده تداوم الگوی اختلاف محسوس دما میان مناطق کوهستانی و نواحی کویری استان است؛ موضوعی که در روزهای پایانی زمستان، پدیدهای طبیعی اما قابل توجه محسوب میشود.
نظر شما