تصویب ارز دارو به تنهایی کفایت نمی کند

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: تجربه نشان می‌دهد تصویب منابع ارزی به‌ تنهایی کفایت نمی‌کند و بدون تحقق مؤثر، چالش‌ها به سال آینده منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، ضمن اشاره به وضعیت تخصیص منابع ارزی در سال جاری، اظهار داشت: بخشی از منابع مصوب دارو و تجهیزات پزشکی یا با تأخیر تخصیص یافته یا عملاً امکان استفاده نداشته و همین موضوع موجب افزایش فاصله میان نیاز واقعی و منابع در دسترس شده است.

وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برخی اصلاحات در سازوکار تخصیص منابع پیش‌بینی شده، اما اثربخشی این اصلاحات منوط به ثبات در سیاست‌های ارزی و تأمین به موقع منابع است.

به گفته شهابی مجد، هرگونه تغییر در سیاست‌های حمایتی ارزی یا افزایش معنادار نرخ ارز، آثار تورمی قابل توجهی بر هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی خواهد داشت که حتی با رشد بالای بودجه نیز به طور کامل قابل جبران نیست.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: تداوم شکاف میان منابع مصوب و منابع تحقق‌یافته می‌تواند منجر به انباشت بدهی‌ها و انتقال آن به سال آینده شود؛ موضوعی که در نهایت ریسک کمبود برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق واقعی منابع ارزی و پایداری در فرآیند تخصیص و انتقال، شرط اصلی کاهش ریسک کمبود دارو و مدیریت بدهی‌ها در سال آینده است.

