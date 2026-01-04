سعید دهقان لو در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دو پویش سراسری کتابخوانی مناسبتی در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام گام نهادن در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت بنیان خانواده با تکیه بر ارزش‌های ریشه دار ایرانی و اسلامی است.

وی افزود: پویش جان پدر بازخوانی نامه سی و یکم نهج البلاغه امیر المومنین علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) با هدف ارتقا پیوند عاطفی پدر و فرزند در استان سمنان برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان رویکرد این پویش را تقدیر از مهربانی و تلاش بی وقفه پدران عنوان کرد و اظهار داشت: علاقه مندان رده سنی نوجوان و بزرگسال می‌توانند با خوانش بخشی از متن کتاب فوق ویدئو پنج دقیقه‌ای را ضبط و با ارسال به پیام رسان ایتا یا بله به شماره ۰۹۱۲۴۳۱۸۹۶۱ در این پویش شرکت کنند.

دهقان لو از برگزاری پویش کتابخوانی کتاب نامزد گلوله‌ها نوشته مرتضی سرهنگی از انتشارات خط مقدم را با هدف زنده نگه داشتن یاد سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی خبر داد و تصریح کرد: رویکرد این پویش آشنایی نوجوانان با سیره، اندیشه و تفکر ایشان و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه این کتاب در همه کتابخانه های عمومی استان سمنان موجود است، افزود: علاقه مندان حداکثر تا سی دی متن خلاصه کتاب، نقد یا بیان احساسات و برداشت‌های شخصی خود را در کلیپ پنج دقیقه‌ای می‌توانند به شماره فوق ارسال و در این پویش شرکت کنند.