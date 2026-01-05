مهدی اسماعیلی، یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تأکید بر اینکه موفقیت یک مدیر در گرو تسلط، علم و آگاهی نسبت به حوزه مأموریت آن اس، گفت: در انتخاب شهرداران، توان مدیریتی یک معیار اساسی است و در کنار آن، تخصص و آشنایی با حوزه کاری نیز نقش مهمی در افزایش اثربخشی مدیریت شهری دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شاخص‌های لازم برای انتخاب مدیران شهری، تسلط بر حوزه کاری را یکی از مؤلفه‌های کلیدی دانست و تأکید کرد: مدیریت شهری صرفاً به مدرک تحصیلی محدود نمی‌شود. شهرداری‌ها با حوزه‌های متعددی از جمله عمران، ساخت‌وساز، ترافیک و برنامه‌ریزی شهری سروکار دارند و اداره موفق این مجموعه‌ها نیازمند ترکیبی از توان مدیریتی و شناخت تخصصی از حوزه مأموریت است.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه‌های محدودکننده در انتخاب مدیران افزود: تجربه نشان داده است که مدیریت صرفاً به رشته تحصیلی خاص محدود نمی‌شود. در گذشته نیز شهرداران موفقی داشته‌ایم که اگرچه رشته تحصیلی آن‌ها ارتباط مستقیم با مدیریت شهری نداشته، اما به‌واسطه تجربه و توان مدیریتی، عملکرد قابل قبولی از خود به‌جا گذاشته‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در سطوح بالاتر مدیریتی، مانند ریاست‌جمهوری نیز شرط اصلی، تجربه و توان مدیریتی در حوزه‌های مختلف است و نه الزاماً تحصیل در یک رشته خاص؛ همین نگاه می‌تواند در انتخاب شهرداران نیز مدنظر قرار گیرد.

اسماعیلی با اشاره به ماهیت فعالیت شهرداری‌ها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از وظایف شهرداری‌ها در حوزه عمران و ساخت‌وساز تعریف می‌شود و طبیعی است که تسلط شهردار بر این حوزه‌ها تأثیر مستقیمی بر کیفیت عملکرد مجموعه داشته باشد؛ هرچند فعالیت‌های فرهنگی نیز از دیگر مسئولیت‌های شهرداری است اما همه این موارد از طریق معاونت‌های تخصصی دنبال می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت کارنامه اجرایی مدیران شهری گفت: اگر انتخاب شهرداران بر پایه تجربه مدیریتی، توان اجرایی و آشنایی تخصصی با حوزه مأموریت انجام شود، می‌توان انتظار داشت که مدیریت شهری با اثربخشی بیشتری همراه باشد و نتایج آن به‌طور ملموس در زندگی شهروندان دیده شود.