طرح اعتکاف تشکیلاتی -تربیتی در ۱۰ کانون فرهنگی‌ مساجد زنجان اجرامی شود

به گزارش خبرگزاری مهر. محسن اسلامی با اشاره به جایگاه اثرگذار اعتکاف در تربیت معنوی نسل جوان اظهار کرد: اعتکاف فرصتی ناب برای خلوت با خداوند متعال، بازگشت به فطرت الهی و تقویت بنیان‌های اعتقادی است که می‌تواند نقش مهمی در خودسازی فردی و اجتماعی نوجوانان و جوانان ایفا کند.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان با بهره‌گیری از جنگ شناختی و ابزارهای رسانه‌ای به دنبال تضعیف باورهای دینی و القای شبهات و افکار انحرافی هستند، برگزاری اعتکاف تشکیلاتی تربیتی می‌تواند نقش مهمی در بصیرت‌افزایی، افزایش قدرت تحلیل و آگاه‌سازی شرکت‌کنندگان داشته باشد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان زنجان با بیان اینکه این طرح در ۱۰ باب کانون فرهنگی‌هنری مساجد استان اجرا می‌شود، تصریح کرد: در این اعتکاف، علاوه بر انجام اعمال عبادی، برنامه‌های متنوعی از جمله جلسات معرفتی، حلقه‌های گفتگو، مباحث تربیتی و گفتمان‌های بصیرتی پیش‌بینی شده است.

اسلامی ادامه داد: در راستای تعمیق مفاهیم معرفتی، کتاب «حالت پرواز» در میان معتکفین توزیع شده و محتوای آن به عنوان یکی از منابع تربیتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آیات منتخب و مورد تأکید طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در قالب جلسات تدبر، تبیین و گفتگو برای نوجوانان و جوانان تشریح می‌شود تا ارتباط عمیق‌تری میان قرآن کریم و سبک زندگی آنان برقرار شود.

وی تقویت خودشناسی، افزایش اعتماد به نفس دینی، انس با قرآن کریم و رشد روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از اهداف مهم این طرح برشمرد و گفت: اعتکاف تشکیلاتی تربیتی بستری مناسب برای آشنایی نسل جوان با هویت دینی و انقلابی و افزایش مقاومت فکری آنان در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمنان است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان زنجان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در مسیر تربیت نسل مؤمن، آگاه و بصیر است و امیدواریم آثار معنوی، تربیتی و فرهنگی آن در سطح کانون‌های مساجد و جامعه استان ماندگار باشد.

اسلامی اضافه کرد: طرح اعتکاف تشکیلاتی تربیتی در کانون‌های فرهنگی هنری اسحاق میرزا، مسجد حضرت ابوالفضل (ع) خان ناظم، کانون آیت الله صائنی مسجد رسول الله (ص)، مسجد آقاکاظم، کانون فرهنگی هنری کمیل مسجد امام علی (ع) آزادگان، کانون فرهنگی هنری رسالت روستای بولاماجی، کانون فرهنگی هنری جوانان منتظر ظهور روستای آق کند، کانون فرهنگی هنری رهروان امام رضا (ع) مسجد امام رضا (ع) اراضی پایین کوه، کانون فرهنگی هنری بقیه الله مسجد بقیه الله اعظم نیک سازان، کانون فرهنگی هنری بصیرت مسجد امیرالمومنین (ع) بهارستان و کانون شهید چمران مسجد حسینیه بی سیم اجرا می‌شود.