۱۴ هزار نفر در استان سمنان معتکف شدند؛ غلبه نسل جوان بر جمعیت معتکفان

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آمار اعتکاف ۱۴۰۴ استان سمنان بیان کرد: این آئین معنوی از دیروز با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» و حضور ۱۴ هزار معتکف برگزار شده است.
وی افزود: این مراسم باشکوه در ۱۹ شهر و ۱۶۹ مسجد استان برپا شد که نشاندهنده گستردگی و استقبال قابل توجه از این آئین معنوی است. نکته قابل توجه شرکت بیش از شش هزار نفر دانش آموز در اعتکاف استان است که سهم ۷۰ درصدی از کل معتکفان را نسل جوان در استان تشکیل میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بیان کرد: در این دوره از اعتکاف، علاوه بر برنامههای عبادی، اقدامات خلاقانه و متنوعی به اجرا درآمد که بر غنای معنوی و اجتماعی این مراسم افزود. از جمله این ابتکارات میتوان به پویش زندگی با آیهها، تکریم پدران شهدا همزمان با روز پدر، و همچنین افزایش امکان اعتکاف مادر و فرزند اشاره کرد که زمینهساز حضور بیشتر بانوان در کنار فرزندانشان شد.
قنبری ادامه داد: دعوت از مهمانان ویژه از جمله تازه مسلمانان و همچنین ارائه مشاورههای مذهبی به معتکفان از دیگر برنامههای جانبی این ایام بود که با هدف تعمیق باورها و پاسخگویی به شبهات دینی طراحی شده بودند.
وی بیان کرد: برگزاری موفق و پرظرفیت اعتکاف در تمامی شهرهای استان سمنان، نمودی از اتحاد و همدلی مردم این دیار و استقامت آنان در حریم عبادت و معنویت بود. این حرکت جمعی، تجلیبخش شعار امسال و نشاندهنده پویایی و نشاط معنوی در استان است.
