طرح قرآنی«تلاوت» با شعار «هرمسجد یک پایگاه قرآنی» در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دیلم با اشاره به اینکه مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطابق با وظایف قانونی ذاتی خود، قصد دارد ضمن حمایت، انسجام و گسترش فعالیت‌ها و رویدادهای مختلف، زمینه اُنس بیشتر آحاد جامعه با قرآن و نیز تحقق مؤلفه‌های مقاومت فرهنگی را فراهم آورد، گفت: از این رو تبدیل مساجد فعال قرآنی به یک پایگاه قرآنی را در قالب اجرای این طرح (۱۴۰۴)، با عنوان طرح قرآنی «تلاوت» با شعار «هرمسجد یک پایگاه قرآنی» از برنامه‌های قرآنی یکپارچه و پشتیبان در گستره ملی برنامه ریزیو ابلاغ کرده است.

وی افزود: در همین راستا چراغ این رویداد سازنده معنوی در استان گلستان، از تاریخ نهم دی ماه به میزبانی مسجد جامع روستای قلی تپه شهرستان گالیکش همزمان با ولادت امام جواد (ع) و روز بصیرت روشن شد.

دیلم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی بر انس و ارتباط با قرآن، تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآنی، تحقق فرهنگ‌سازی قرآنی از مسیر جریان‌سازی اقدامات ملی و اجرای اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و اسناد بالادستی این حوزه را از مهم‌ترین اهداف این طرح برشمرد.

وی افزود: کشف استعدادها، شناسایی امینان و فعالان قرآنی مساجد و تقویت این سرمایه‌های انسانی از طریق پشتیبانی از فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن‌محور، در دستور کار قرار دارد و مقصد بعدی اجرای طرح تلاوت، مسجد جامع روستای چن‌سولی شهرستان آق‌قلا است که ۲۷ دی‌ماه برگزار می‌شود.

وی درباره دیگر میزبان‌های طرح قرآنی تلاوت در سال جاری عنوان کرد: مسجد صدیقیه روستای قرناوه علیا شهرستان مراوه تپه در تاریخ ۱۲ بهمن ماه و مسجد الزهرا روستای سفید چشمه شهرستان رامیان در تاریخ ۱۴ بهمن ماه میزبان‌های بعدی خواهند بود.