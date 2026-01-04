به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خانمیرزا با اشاره به گزارش‌های مردمی و پایش‌های میدانی اخیر گفت: چند قطعه از سقف پوش فلزی تونل الغدیر از سقف جدا شده و به شکل خطرناکی آویزان بود که تهدید جدی برای ایمنی تردد خودروها محسوب می‌شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تیم فنی و عملیاتی راهداری شهرستان بلافاصله به محل اعزام شد و با دقت و سرعت بالا نسبت به جمع‌آوری ایمن این قطعات اقدام کرد. این عملیات باعث رفع خطر و پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی شد.

پرئیس راهداری خانمیرزا در پایان ضمن تأکید بر اهمیت نظارت مستمر و همکاری شهروندان، خاطرنشان کرد: پایش میدانی و دریافت گزارش‌های مردمی نقش حیاتی در ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد و اداره راهداری شهرستان همیشه آماده اقدام فوری در مواقع اضطراری است.

