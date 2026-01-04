«ایمپلنت دیجیتال» و کاشت فوری دندان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مقاله به بررسی تحول دندانپزشکی از روشهای سنتی و دردناک به سمت ایمپلنت دیجیتال میپردازد. در روش نوین، با استفاده از گایدهای جراحی و اسکنهای سه بعدی، ایمپلنت با دقت میکروسکوپی و بدون نیاز به جراحی باز و بخیه درون فک قرار میگیرد. همچنین تکنیک کاشت ایمپلنت فوری معرفی شده است که به بیماران اجازه میدهد در کمتر از یک روز، دندان از دست رفته خود را با روکشی زیبا جایگزین کنند. در پایان، دکتر مهدی صابری به عنوان متخصص برتر در زمینه جراحیهای کمتهاجمی و دیجیتال برای مشاوره و درمان معرفی میشود.
از دست دادن دندانها فقط یک مشکل فیزیکی برای جویدن غذا نیست؛ بلکه ضربهای بزرگ به اعتمادبهنفس و روابط اجتماعی افراد است. تا همین چند سال پیش، پروسه جایگزینی دندانها مسیری طولانی، دردناک و پر از چالش بود که گاهی تا یک سال به طول میانجامید. اما خبر خوب این است که دندانپزشکی مدرن با ورود تکنولوژیهای دیجیتال، دچار تحولی شگرف شده است. امروزه تکنیکهای ایمپلنت دیجیتال و کاشت ایمپلنت فوری این امکان را فراهم کردهاند که فرد در کوتاهترین زمان ممکن، زیبایی و کارایی دندانهای خود را بازیابد.
در این گزارش ویژه، به بررسی دقیق این تکنولوژی، تفاوت آن با روشهای سنتی و معرفی بهترین متخصص ایمپلنت برای انجام این درمانهای حساس میپردازیم.
چرا روشهای سنتی دیگر طرفدار ندارند؟
برای درک ارزش تکنولوژی جدید، باید بدانیم در گذشته چه اتفاقی میافتاد. در روش سنتی کاشت دندان، جراح ناچار بود لثه را با تیغ جراحی کاملاً باز کند (فلپ) تا استخوان فک را ببیند. سپس بر اساس تجربه و تخمین چشمی، محل سوراخ کردن استخوان را انتخاب میکرد.
این روش چند ایراد بزرگ داشت:
خونریزی و تورم شدید بعد از جراحی.
احتمال خطای انسانی و آسیب به عصب فک یا سینوس.
نیاز به بخیههای متعدد و طولانی بودن دوره نقاهت.
نیاز به انتظار ۳ تا ۶ ماهه برای جوش خوردن پایه ایمپلنت قبل از گذاشتن روکش.
اما ایمپلنت دیجیتال و قالب گیری دیجیتال تمام این معادلات را تغییر داده است.
جراحی با چشم باز؛ تکنولوژی دیجیتال چگونه کار میکند؟
زمانی که صحبت از ایمپلنت دیجیتال میشود، منظور استفاده از دقیقترین ابزارهای کامپیوتری قبل از دست بردن به تیغ جراحی است. این پروسه در کلینیکهای پیشرفتهای نظیر کلینیک دکتر مهدی صابری به شرح زیر انجام میشود:
۱. اسکن سه بعدی به جای قالبگیری
دیگر خبری از خمیرهای قالبگیری که باعث حالت تهوع میشدند نیست. با استفاده از اسکنرهای داخل دهانی، در عرض چند دقیقه یک مدل سه بعدی دقیق از فک و دندانهای شما در کامپیوتر ساخته میشود.
۲. شبیهسازی جراحی در نرمافزار
پیش از اینکه بیمار روی یونیت بنشیند، دندانپزشک در نرمافزارهای مهندسی، بهترین مکان، زاویه و عمق قرارگیری ایمپلنت را با توجه به تراکم استخوان و محل عصبها تعیین میکند. این یعنی جراحی با "خطای صفر".
۳. ساخت گاید جراحی (Surgical Guide)
بر اساس طراحی کامپیوتری، یک شابلون یا راهنمای جراحی توسط پرینتر سه بعدی ساخته میشود. این گاید روی لثه بیمار قرار میگیرد و جراح تنها از سوراخهای تعبیه شده روی آن، ایمپلنت را در محل دقیق قرار میدهد.
نتیجه؟ جراحی بدون برش وسیع لثه (Flapless)، بدون بخیه (در اکثر موارد)، کاهش درد تا ۸۰ درصد و کوتاهتر شدن زمان جراحی به زیر ۲۰ دقیقه برای هر واحد.
کاشت ایمپلنت فوری؛ دنداندار شدن در یک روز
یکی از پرتکرارترین سوالات بیماران این است: "آیا میتوانم بلافاصله بعد از کشیدن دندان، ایمپلنت بگذارم؟ "
پاسخ علم نوین مثبت است. تکنیک کاشت ایمپلنت فوری (Immediate Loading) پاسخی به نیاز زندگی مدرن است.
در این روش، اگر تراکم استخوان فک بیمار مناسب باشد، متخصص بلافاصله پس از خارج کردن ریشه دندان آسیبدیده، پایه تیتانیومی ایمپلنت را درون فک قرار میدهد و نکته مهمتر اینکه در همان جلسه یا نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت، یک روکش موقت اما زیبا روی آن نصب میشود.
این روش برای چه کسانی حیاتی است؟
کسانی که دندانهای جلویی (ناحیه طرح لبخند) را از دست دادهاند.
مدیران، وکلا و افرادی که به خاطر موقعیت شغلی نمیتوانند حتی یک روز بدون دندان باشند.
افرادی که تمایل دارند تعداد جلسات مراجعه به دندانپزشکی را به حداقل برسانند.
معیارهای انتخاب بهترین متخصص ایمپلنت در تهران
تجهیزات دیجیتال، ابزار هستند؛ اما معجزه اصلی توسط دستان جراح رقم میخورد. استفاده از گایدهای جراحی و تحلیل اسکنهای سه بعدی نیازمند دانش تخصصی و تجربه بالاست.
انتخاب پزشک اشتباه میتواند حتی با وجود تجهیزات دیجیتال، منجر به شکست درمان، عفونت یا از دست رفتن استخوان فک شود.
کلینیک فوق تخصصی ایمپلنت دندان و دکتر مهدی صابری، با سالها تمرکز بر درمانهای پیچیده ایمپلنت و بازسازی فک، یکی از نامهای درخشان در این حوزه است. ویژگیهایی که کلینیک ایشان را متمایز میکند عبارتند از:
تخصص و تسلط بر جراحیهای دیجیتال: ایشان پیشرو در استفاده از متدهای کمتهاجمی هستند.
استفاده از برندهای معتبر ایمپلنت: استفاده از بهترین برندهای سوئیسی، آلمانی و کرهای که طول عمر مادامالعمر دارند.
شفافیت در درمان: تمام مراحل و هزینهها پیش از شروع کار برای بیمار تشریح میشود.
اگر به دنبال بهترین متخصص ایمپلنت هستید که ترکیبی از هنر زیبایی و علم مهندسی پزشکی را ارائه دهد، مشاوره با دکتر صابری میتواند نقطه شروع لبخند جدید شما باشد.
سوالات متداول درباره ایمپلنت دیجیتال
۱. آیا هزینه ایمپلنت دیجیتال بسیار بیشتر از روش معمولی است؟
هزینه اولیه ایمپلنت دیجیتال به دلیل ساخت گاید جراحی و تجهیزات کمی بالاتر است، اما با توجه به کاهش تعداد جلسات ویزیت، عدم نیاز به جراحیهای ثانویه لثه و کاهش عوارض، در مجموع روشی بسیار مقرونبهصرفه محسوب میشود.
۲. آیا همه افراد میتوانند ایمپلنت فوری انجام دهند؟
شرط اصلی برای کاشت ایمپلنت فوری، داشتن تراکم استخوان کافی و عدم وجود عفونت فعال در محل دندان است. دکتر صابری پس از بررسی اسکن CBCT شما، امکان انجام این روش را تایید خواهند کرد.
۳. طول عمر ایمپلنت دیجیتال چقدر است؟
به دلیل دقت بسیار بالا در جایگذاری پایه ایمپلنت (درست در مرکز استخوان)، فشار جویدن به درستی تقسیم میشود و این موضوع باعث میشود طول عمر ایمپلنتهای دیجیتال اغلب بیشتر از روشهای سنتی و بهصورت مادامالعمر باشد.
کلام آخر؛ زمان را برای لبخند زدن از دست ندهید
تکنولوژی منتظر نمیماند و شما نیز نباید فرصت داشتن یک لبخند زیبا و راحت را به تعویق بیندازید. ایمپلنت دیجیتال راهی سریع، امن و بدون درد برای بازگشت به زندگی عادی است.
برای بررسی وضعیت دندانهای خود و دریافت طرح درمان اختصاصی، میتوانید از طریق راههای ارتباطی زیر با کلینیک دکتر مهدی صابری در تماس باشید.
