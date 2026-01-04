جوانان میراث فرهنگی و دینی را باورمندانه پاس بدارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح یکشنبه در کنگره بینالمللی گسترش فرهنگ غدیر و تزویج فرهنگ نهجالبلاغه، تأکید کرد: جوانان کشور باید با اعتقاد قلبی و عمل به آموزههای دینی و فرهنگی، نقش فعال در حفظ و ترویج میراث فرهنگی و ارزشهای اسلامی ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت توجه نسل نو به فرهنگ و ارزشهای دینی گفت: ما نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم. نسل جوان سرمایه اصلی کشور است و باید از آموزههای دینی و فرهنگی بهرهمند شود.
وی افزود: ایجاد پیوست فرهنگی نسبت به میراث فرهنگی و دینی در جامعه ضروری است. کودکان و نوجوانان باید با باور و اعتقاد به این مسئله توجه داشته باشند، چرا که قرآن کریم مسیر اعتقادی و حقیقتیابی را برای هر فرد اهمیت میدهد.
دبیر کنگره بینالمللی گسترش فرهنگ غدیر ادامه داد: پیامبران و ائمه، با اقدامات عملی خود، درسهای ارزشمندی به ما ارائه دادهاند. امیرالمؤمنین علی علیهالسلام نمونه بارز اهتمام عملی به عدالت و مسئولیت اجتماعی است و ما باید از این آموزهها برای هدایت نسلهای امروز بهره ببریم.
وی تصریح کرد: انسجام مقدس جامعه و عمل به آموزههای دینی ما را در مسیر تقویت فرهنگ اصیل اسلامی یاری میکند. به برکت حضور و تلاش عزیزانی که در این مسیر گام برداشتهاند، شاهد رشد باورهای دینی و فرهنگی در جامعه هستیم.
ابراهیمی در پایان افزود: وجود سخنان فراوان ارزشمند است، اما آنچه اهمیت دارد عمل به آموزههای دینی است. امیدواریم با همت و تلاش، جامعهای متعهد و باورمند بسازیم که ذخیرهای برای دنیا و آخرت ما باشد و زمینه نابودی کفر، شرک و نفاق را فراهم کند.
