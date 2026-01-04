کشف نزدیک به ۲۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جاسک با همکاری و هدایت اطلاعاتی اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان به استان هرمزگان توسط یک باند قاچاقچی مطلع شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پس از تعقیب و مراقبت‌های لازم هنگام گشت زنی دریکی از جاده‌های فرعی و روستایی، خودرو پژو ۴۰۵ حامل مواد را شناسایی کرده و دستور توقف دادند که متهم بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد و پس از تعقیب و گریز طولانی و هدف قراردادن لاستیک‌های عقب، خودرو متوقف شد و در بازرسی از آن ۱۹ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر شیشه و ۱۹ کیلو و ۲۰۰ گرم ماری جوانا کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار کرد: در این رابطه یک قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.