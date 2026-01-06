رهایی گروگان قصرقندی با عملیات ضربتی پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار، فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان عصر سه شنبه در چمع خبرنگاران گفت: پس از دریافت گزارش وقوع یک فقره آدم‌ربایی در قصرقند، بلافاصله تیم‌های تخصصی پلیس وارد عمل شده و با بهره‌گیری از شگردهای پلیسی پیشرفته، محل اختفای گروگان و هویت عوامل این بزه در کمترین زمان ممکن شناسایی شد.

وی افزود: مأموران با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تاریکی شب علیرغم شرایط جغرافیایی نامساعد منطقه، خود را به محل رسانده و موفق شدند فرد گروگان‌گرفته‌شده را پیش از هرگونه آسیب نجات دهند.

سردار جوکار با تأکید بر فرار متهمان پیش از رسیدن پلیس، تصریح کرد: گروگانگیران با سوءاستفاده از تاریکی و مسیرهای دشوار کوهستانی، فرار را بر قرار ترجیح دادند که پیگیری قضائی و تعقیب آنان با تمام قوا ادامه دارد.

فرمانده انتظامی جنوب استان در پایان با قدردانی از هوشیاری مردم و همکاری‌های بزرگان و معتمدین، خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده یا وقوع هرگونه حادثه و بزه، می‌توانند از طریق سامانه پلیسی ۱۱۰، به‌صورت شبانه‌روزی اطلاعات خود را به پلیس منتقل کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ و اقدام لازم انجام شود.