۱۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۲

آزادی یک گروگان در چابهار به همت پلیس و معتمدین

چابهار - فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان از آزادسازی یک گروگان از دست گروگان گیران با تلاش پلیس و معتمدین در چابهار خبر داد.

سردار مرتضی جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع یک مورد گروگانگیری نوجوان ۱۳ ساله در چابهار موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این نوجوان نیمه‌های شب همراه برادران خود در مسیر بازگشت به منزل توسط سرنشینان یک خودروی پژو نقره‌ای با سر و صورتی پوشیده گروگان گرفته و عوامل این اقدام از محل متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی جنوب استان تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی، در کنار رایزنی و میانجی‌گری بزرگان طوایف منطقه، روند آزادی گروگان بدون هرگونه درگیری و تنش به سرانجام رسید و نامبرده به سلامت به آغوش خانواده بازگشت.

سردار مرتضی جوکار در پایان با قدردانی از هوشیاری مردم و همکاری‌های بزرگان و معتمدین، خاطرنشان کرد: امنیت و آسایش شهروندان از اولویت‌های پلیس می‌باشد و در این راه با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع می‌شود.

