به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، امروز، یکشنبه ۱۴ دی ماه در جلسه ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار کرد: آسیبهای اجتماعی امروز نهتنها در ایران بلکه در سراسر جهان روندی افزایشی دارد و آموزشوپرورش نیز بهعنوان نخستین بستر تربیتی کشور، بهطور طبیعی تحت تأثیر این آسیبها قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه دوران کودکی و نوجوانی، طلاییترین دوره شکلگیری شخصیت انسان است، افزود: اگر علاقه ذاتی کودکان به دانستن و یادگیری بهدرستی هدایت نشود، میتواند به انحرافات رفتاری، افسردگی و آسیبهای روانی منجر شود؛ از این رو نقش آموزشوپرورش در هدایت صحیح این ظرفیت فطری، نقشی بیبدیل و راهبردی است.
جهانگیر با اشاره به روشهای سنتی آموزشی، گفت: کلاسهای طولانی و فاقد نشاط، پاسخگوی نیازهای نسل امروز نیست و آموزشوپرورش باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، آموزش ترکیبی و جذاب را جایگزین الگوهای فرسوده کند تا تعلق خاطر دانشآموزان به مدرسه افزایش یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، «احساس تعلق»، «تعهد جمعی» و «مشغولیت هدفمند» را سه مؤلفه کلیدی در کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان دانست و تصریح کرد: دانشآموزانی که در خانواده با خلأهای عاطفی، اقتصادی یا نظارتی مواجهاند، بیش از دیگران نیازمند حمایت مدرسه هستند و مدرسه باید نقش جبرانی خود را در این زمینه ایفا کند.
وی با اشاره به سابقه شکلگیری سامانه نماد، گفت: این نظام از سال ۱۳۹۲ طراحی و در سال ۱۳۹۵ بهصورت ملی اجرا شد، اما وقفه ناشی از کرونا و ضعف هماهنگی بین دستگاهها مانع از تحقق کامل اهداف آن شد.
جهانگیر در ادامه تأکید کرد: اگر دستگاهها در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، قوه قضائیه موضوع ترک فعل را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی با هشدار نسبت به لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات دانشآموزان، گفت: دادههای سامانه نماد حاوی اطلاعات بسیار حساسی است و افشای آن میتواند موجب انگزنی، انزوای اجتماعی و آسیبهای بلندمدت شود. تدوین منشور اخلاقی و تعهد رسمی همه کاربران سامانه، یک ضرورت جدی است.
وی با تقدیر از نقش معلمان، گفت: هر موفقیت ملی، ریشه در تلاش معلمان دارد و تکریم معلمانِ پرورشدهنده نخبگان، سرمایه اجتماعی بزرگی برای آینده کشور خواهد بود.
نظر شما