چلگرد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری شد

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، شهر چلگرد با ثبت دمای منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقطه استان در شب گذشته گزارش شد.

وی افزود: این کاهش دما در مناطق کوهستانی و مرتفع استان طبیعی است و انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز روند سرمای هوا ادامه داشته باشد. شهروندان به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری باید تدابیر لازم برای مقابله با سرما را در نظر بگیرند.

نوروزی خاطرنشان کرد: کاهش شدید دما علاوه بر تأثیر بر زندگی روزمره مردم، بر بخش‌های کشاورزی و دامداری نیز اثرگذار است. توصیه می‌شود کشاورزان و دامداران با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات گرمایشی مناسب، از خسارات احتمالی جلوگیری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی، احتمال یخ‌زدگی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی وجود دارد. رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند و تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند.

وی در پایان گفت: اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری به‌طور مستمر وضعیت جوی استان را رصد کرده و اطلاعیه‌های لازم را در اختیار مردم قرار خواهد داد.