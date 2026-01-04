به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با هدف بررسی ابعاد اجرایی طرح نصب کاهندههای مصرف آب، شناسایی موانع موجود و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش مشارکت مردمی در مدیریت مصرف آب، در سالن زمزم شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان قم، حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی از جمله حوزویان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بسیجیان، تشکلهای کارگری، فعالان رسانهای و نماینده تنها شرکت تولیدکننده تجهیزات استاندارد کاهنده مصرف آب برگزار شد، بر نقش تشکلهای اجتماعی در فرهنگسازی و اجرای مؤثر طرحهای صرفهجویی در مصرف آب تأکید شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در این نشست با اشاره به وضعیت منابع آبی استان، نصب تجهیزات کاهنده مصرف را یکی از کمهزینهترین و سریعالاثرترین راهکارهای مدیریت مصرف آب دانست و گفت: بازگشت اقتصادی این تجهیزات برای مشترکان پرمصرف در مدت کمتر از یک سال و برای سایر مشترکان حداکثر طی دو سال قابل تحقق است.
مهندس مهدی نظرزاده با بیان اینکه استان قم حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی دارد، افزود: نصب کاهندههای مصرف در این واحدها میتواند نقش قابل توجهی در مدیریت پایدار مصرف آب و کاهش فشار بر منابع آبی استان ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به تجربههای موفق داخلی و بینالمللی در زمینه استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، از جمله تجربه شهر کیپتاون در آفریقای جنوبی، این اقدامات را الگوهایی مؤثر در عبور از بحران کمآبی عنوان کرد.
کارشناس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده، اقناع اجتماعی و نصب فراگیر تجهیزات کاهنده بهعنوان مکمل سیاستهای مدیریتی تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه رسانهای مشترک با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب و فعالان رسانهای شد.
حمیدرضا آرامی استفاده از ظرفیت صداوسیمای مرکز قم، شبکههای اجتماعی و رسانههای محلی برای تولید کلیپهای کوتاه، تیزرهای اطلاعرسانی و محتوای اقناعی را از الزامات موفقیت این طرح برشمرد.
گزارشدهی دورهای و شفاف از میزان کاهش مصرف آب پس از نصب کاهندهها بر اساس قرائتهای ۴۵ روزه کنتورها، اطلاعرسانی شفاف درباره نحوه اجرای طرح و قیمت تجهیزات و فراهمسازی امکان پرداخت اقساطی هزینه تجهیزات از طریق قبض آب، از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
همچنین اجرای طرح بهصورت پایلوت در مناطقی مانند پردیسان و بهرهگیری از ظرفیت افراد اثرگذار اجتماعی، ائمه جمعه و جماعات، مدیران محلات و نخبگان فرهنگی برای ترویج این طرح، مورد تأکید قرار گرفت.
