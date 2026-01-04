به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۴۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تُن انواع کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا در شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به روند افزایشی جابه‌جایی کالا در سال جاری افزود: میزان حمل‌ونقل کالا در ۹ ماهه سپری‌شده از امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری با تشریح ترکیب کالاهای جابه‌جا شده در جاده‌های کشور بیان کرد: از مجموع کالاهای حمل‌شده، ۱۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن به کالاهای ساختمانی و معدنی اختصاص داشته و ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن نیز مربوط به کالاهای کشاورزی، دامی و غذایی بوده است.

حمداللهی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات جابه‌جایی این حجم از کالا در بستر شبکه راه‌های کشور، با صدور ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره بارنامه و تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا انجام شده است.