خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهرستان شهریار، که سالها بهعنوان یکی از قطبهای مهم باغداری استان تهران شناخته میشد، حالا در مسیر تازهای از توسعه کشاورزی قدم گذاشته است، تغییر الگوی کشت، استفاده از فناوریهای نوین و همراهی کارشناسان جهاد کشاورزی باعث شده باغداران این منطقه بهطور گسترده به کشت گلخانهای و پرورش گیاهان زینتی روی بیاورند؛ مسیری که هم با اقلیم منطقه سازگار است و هم توجیه اقتصادی بالاتری دارد.
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر، نشان میدهد توسعه گلخانهها در میان باغهای شهریار، بهویژه در سالهای اخیر، شتاب قابل توجهی گرفته و تولید گل و گیاه زینتی به یکی از بخشهای رو به رشد کشاورزی این شهرستان تبدیل شده است.
۷۴ هکتار گلخانه فعال در شهریار
روحالله حقشناس، مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهریار، با اشاره به وضعیت فعلی گلخانهها در این منطقه به خبرنگار مهر میگوید: در سال جاری سطح گلخانههای فعال شهریار به حدود ۷۴ هکتار رسیده است که بخش قابل توجهی از آن به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد.
به گفته او، شرایط اقلیمی مناسب، دسترسی به بازار مصرف و تغییر نگاه باغداران به سمت تولیدات کممصرف و پربازده، از عوامل اصلی رشد گلخانهها در این شهرستان بوده است.
گلهای زینتی؛ محصولی متناسب با زندگی امروز
در میان محصولات گلخانهای، گلها و گیاهان زینتی جایگاه ویژهای پیدا کردهاند؛ محصولاتی که هم با سبک زندگی آپارتمانی امروز همخوانی دارند و هم بازار مصرف گستردهای در داخل و خارج از استان تهران دارند.
نسرین کیانی، کارشناس باغبانی، با اشاره به تنوع شیوههای تولید گلهای زینتی به خبرنگار مهر توضیح میدهد: تولید گلهای زینتی به دو بخش اصلی تقسیم میشود؛ گلخانههای فضای باز و گلخانههای فضای بسته. در گلخانههای فضای بسته، گیاهانی پرورش داده میشوند که به شرایط محیطی حساس هستند و نیاز به کنترل دقیق دما، نور، آب و تغذیه دارند.
او میافزاید: با توجه به گسترش زندگی آپارتمانی و کاهش نور طبیعی در منازل، گیاهان آپارتمانی بهگونهای انتخاب و تولید میشوند که با شرایط کمنور سازگار باشند، هرچند هرچه نور طبیعی بیشتر باشد، فتوسنتز بهتر و رشد گیاه مطلوبتر خواهد بود.
پنج اصل نگهداری گیاهان آپارتمانی
این کارشناس باغبانی، رعایت پنج اصل را برای نگهداری صحیح گیاهان آپارتمانی ضروری میداند و میگوید: نور، آبیاری، خاک، دما و گردش هوا، پنج عامل اصلی سلامت گیاه هستند. توصیه میشود گیاهان تا حد امکان نزدیک پنجره قرار بگیرند و آبیاری زمانی انجام شود که سطح خاک کاملاً خشک شده باشد. همچنین تهویه روزانه هوا، حتی بهمدت یک ساعت، نقش مهمی در شادابی گیاه دارد.
در کنار توسعه تولید، موضوع حفظ سلامت گیاهان زینتی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ موضوعی که گاهی بهدلیل برخی باورهای نادرست نادیده گرفته میشود.
مینا قاسمی، کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهریار، در اینباره هشدار میدهد: این تصور که گلهای آپارتمانی در محیط خانه دچار آفت و بیماری نمیشوند، نادرست است. تنشهای آبیاری و نوسانات دمایی میتواند زمینهساز بروز آفات و بیماریهای مختلف شود.
او شایعترین مشکل گیاهان آپارتمانی را پوسیدگی ریشه میداند و میگوید: آبیاری بیش از حد یا نامنظم، مهمترین عامل پوسیدگی ریشه است. توصیه میکنیم برای آبیاری از آب ۲۴ ساعت مانده یا آب جوشیده سردشده استفاده شود؛ زیرا املاح موجود در آب شهری میتواند موجب نوکسوزی برگها و آسیب به گیاه شود.
مجموع این عوامل نشان میدهد که شهریار در حال گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانشمحور و گلخانهای است؛ مسیری که نهتنها به حفظ منابع آب کمک میکند، بلکه اشتغالزایی، افزایش بهرهوری و تنوع تولید را نیز به همراه دارد.
توسعه گلخانهها و پرورش گلهای زینتی، اکنون به یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی این شهرستان تبدیل شده و میتواند شهریار را به یکی از قطبهای تولید گل و گیاه زینتی در استان تهران بدل کند.
اکنون میتوان گفت، هوای صبحگاهی شهریار، دیگر فقط بوی خاک باغهای قدیمی را نمیدهد؛ در بسیاری از نقاط، بوی گلهای زینتی و رطوبت گلخانهها در فضا پیچیده است.
جایی که باغداران، با تجربه سالها کار روی زمین، حالا نگاهشان را به سمت سازههای شیشهای و تولید علمیتر دوختهاند.
