حجت الاسلام حسن دوستیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آئین معنوی اعتکاف در این شهرستان اظهار کرد: مراسم اعتکاف امسال با استقبال خوب اقشار مختلف به‌ویژه نوجوانان و جوانان در مساجد سرپل‌ذهاب برگزار شد و فضای معنوی قابل توجهی را در سطح شهرستان ایجاد کرد.

وی افزود: در مسجد جامع خواهران، ۲۲۵ نفر از بانوان در قالب اعتکاف عمومی شرکت کردند که این آمار نشان‌دهنده علاقه‌مندی و حضور پررنگ بانوان در برنامه‌های دینی و عبادی است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سرپل‌ذهاب ادامه داد: همچنین در مسجد ابوالفضل (ع) شهرک جهاد، اعتکاف ویژه خواهران دانش‌آموز برگزار شد که ۱۲۰ نفر از دانش‌آموزان در این برنامه معنوی حضور داشتند.

حجت الاسلام دوستیان با اشاره به مشارکت برادران گفت: در مسجد الزهرا (س)، مراسم اعتکاف ویژه برادران در قالب دانش‌آموزی و عمومی برگزار شد که ۷۰ نفر در این مسجد معتکف شدند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۴۱۵ نفر در مراسم اعتکاف امسال شهرستان سرپل‌ذهاب شرکت کردند که این آمار بیانگر رشد کمی و کیفی این آئین معنوی و اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی تبلیغات اسلامی در جذب نسل جوان است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سرپل‌ذهاب در پایان با قدردانی از همکاری ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد و مربیان فرهنگی، تصریح کرد: برنامه‌ریزی مناسب، محتوای غنی و مشارکت فعال خادمان فرهنگی موجب شد مراسم اعتکاف امسال با نظم، معنویت و استقبال مطلوب برگزار شود.