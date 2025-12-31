برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۴۲ مسجد لارستان

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم معنوی اعتکاف تقویت‌کننده روح و باعث رشد معنوی انسان است و امسال به حول قوه الهی در شهرستان لارستان اعتکاف پر شورتر از هر سال برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امسال در سطح شهرستان لارستان ۴۲ مسجد مراسم معنوی اعتکاف را برگزار می‌کنند، افزود: در شهر لار ۱۴ مسجد مراسم معنوی اعتکاف برگزار می‌کنند که دانش‌آموزان و دانشجویان حضور پررنگی در این مراسم معنوی دارند.

حجت‌الاسلام اقبالی ضمن ارائه گزارشی از اعتکاف سال گذشته اظهار کرد: در مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته در لارستان در ۲۹ مسجد برگزار که تعداد ۹ مسجد در سطح شهر لار اعتکاف داشتند که جمعاً یکهزار و ۹۵۰ نفر معتکف داشتیم که ۱۱۰۰ نفر خواهران و ۸۵۰ نفر برادران بودند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لارستان با اذعان به اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال بالای ۲۵۰۰ نفر جمعیت معتکفین داشته باشیم که مساجد آماده میزبانی و پذیرایی از آنان هستند، تصریح کرد: در مساجد بر اساس برآورد و ارزیابی مسئولان برگزاری در هر مسجد برنامه‌های معنوی، جشن، مسابقه کتابخوانی، بازی‌های فکری و امسال با توجه به همزمانی میلاد مولا علی (ع) و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی شنبه شب در مساجد برگزاری اعتکاف مراسم ویژه شهادت برگزار می‌شود و در روز پایانی مجالس عزاداری و اعمال ام داوود را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در این ۳ روز جلسات آموزشی و بصیرتی در مساجد برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ روحانی در برنامه‌های اعتکاف مساجد مشارکت دارند و در خدمت معتکفین هستند.

حجت‌الاسلام اقبالی افزود: امیدواریم امسال هم بتوانیم دست به دست هم مراسم معنوی اعتکاف را با تمام توان و پُرشور برگزار کنیم.