اعتکاف سنقروکلیایی امسال با رشد ۲۵۰ نفری برگزار شد

حجت الاسلام محسن فدایی مسلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم از آئین اعتکاف اظهار کرد: امسال ۸۵۳ نفر در مراسم اعتکاف شهرستان سنقروکلیایی حضور دارند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش ۲۵۰ نفری را نشان میدهد.
وی افزود: از مجموع معتکفین، ۳۱۳ نفر آقا هستند که حدود ۸۰ درصد آنان را جوانان تشکیل میدهند و ۵۴۰ نفر نیز بانوان هستند که ۷۰ درصد آنان در رده سنی جوان و نوجوان قرار دارند.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی با بیان اینکه اعتکاف امسال در هشت مسجد شهرستان در حال برگزاری است، گفت: مسجد امالبنین با حضور ۱۶۶ نفر از آقایان دانشآموز، مسجد جامع با حضور ۲۲۳ نفر شامل ۷۰ آقا و ۱۵۳ خانم و مسجد جوادالائمه با حضور ۲۲۰ نفر از بانوان دانشآموز از مراکز اصلی برگزاری اعتکاف هستند.
حجت الاسلام فدایی مسلک ادامه داد: همچنین در مسجد صاحبالزمان سلطانطاهر ۳۹ نفر شامل ۲۳ آقا و ۱۶ خانم، مسجد صاحبالزمان سهنله ۳۰ نفر از بانوان، مسجد صاحبالزمان سطر ۶۰ نفر شامل ۴۵ خانم و ۱۵ آقا، مسجد امام حسن مجتبی اقبلاق ۲۵ نفر از بانوان و مسجد امیرالمؤمنین فارسینج ۹۰ نفر شامل ۵۱ خانم و ۳۹ آقا در آئین اعتکاف شرکت کردهاند.
وی با اشاره به محتوای برنامهها تصریح کرد: زندگی با آیهها محور اصلی برنامههای اعتکاف امسال است و حدود ۳۰ نفر مربی و سفیر زندگی با آیهها در مساجد مختلف فعالیت دارند.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی افزود: برگزاری ۲۰ محفل انس با قرآن و اجرای برنامههای اعتکاف علمی از دیگر برنامههای پیشبینیشده است که با هدف تعمیق باورهای دینی، ارتقای سطح معنویت و تقویت روحیه مقاومت بهویژه در میان نسل جوان طراحی شدهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتکاف سال ۱۴۰۴ با شعار معنویت و مقاومت برگزار میشود و تلاش داریم با مشارکت همه دستگاهها، این آئین معنوی با شکوه و اثرگذاری بیشتری در شهرستان سنقروکلیایی اجرا شود.
