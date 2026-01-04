  1. استانها
اعتکاف سنقروکلیایی امسال با رشد ۲۵۰ نفری برگزار شد

کرمانشاه - رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی از افزایش ۲۵۰ نفری تعداد معتکفین نسبت به سال گذشته و برگزاری آیین اعتکاف با حضور ۸۵۳ نفر در مساجد این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محسن فدایی مسلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم از آئین اعتکاف اظهار کرد: امسال ۸۵۳ نفر در مراسم اعتکاف شهرستان سنقروکلیایی حضور دارند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش ۲۵۰ نفری را نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع معتکفین، ۳۱۳ نفر آقا هستند که حدود ۸۰ درصد آنان را جوانان تشکیل می‌دهند و ۵۴۰ نفر نیز بانوان هستند که ۷۰ درصد آنان در رده سنی جوان و نوجوان قرار دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی با بیان اینکه اعتکاف امسال در هشت مسجد شهرستان در حال برگزاری است، گفت: مسجد ام‌البنین با حضور ۱۶۶ نفر از آقایان دانش‌آموز، مسجد جامع با حضور ۲۲۳ نفر شامل ۷۰ آقا و ۱۵۳ خانم و مسجد جوادالائمه با حضور ۲۲۰ نفر از بانوان دانش‌آموز از مراکز اصلی برگزاری اعتکاف هستند.

حجت الاسلام فدایی مسلک ادامه داد: همچنین در مسجد صاحب‌الزمان سلطان‌طاهر ۳۹ نفر شامل ۲۳ آقا و ۱۶ خانم، مسجد صاحب‌الزمان سهنله ۳۰ نفر از بانوان، مسجد صاحب‌الزمان سطر ۶۰ نفر شامل ۴۵ خانم و ۱۵ آقا، مسجد امام حسن مجتبی اقبلاق ۲۵ نفر از بانوان و مسجد امیرالمؤمنین فارسینج ۹۰ نفر شامل ۵۱ خانم و ۳۹ آقا در آئین اعتکاف شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به محتوای برنامه‌ها تصریح کرد: زندگی با آیه‌ها محور اصلی برنامه‌های اعتکاف امسال است و حدود ۳۰ نفر مربی و سفیر زندگی با آیه‌ها در مساجد مختلف فعالیت دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی افزود: برگزاری ۲۰ محفل انس با قرآن و اجرای برنامه‌های اعتکاف علمی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که با هدف تعمیق باورهای دینی، ارتقای سطح معنویت و تقویت روحیه مقاومت به‌ویژه در میان نسل جوان طراحی شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتکاف سال ۱۴۰۴ با شعار معنویت و مقاومت برگزار می‌شود و تلاش داریم با مشارکت همه دستگاه‌ها، این آئین معنوی با شکوه و اثرگذاری بیشتری در شهرستان سنقروکلیایی اجرا شود.

