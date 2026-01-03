حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات برگزاری مراسم اعتکاف امسال اظهار کرد: به لطف خداوند، امسال در حوزه نوجوان حدود ۱۹۸ مراسم اعتکاف ویژه دانش‌آموزان دختر و حدود ۱۸۳ مسجد نیز میزبان اعتکاف ویژه دانش‌آموزان پسر خواهد بود.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد اعتکاف‌های پیش‌بینی‌شده در استان، مربوط به اعتکاف‌های دانش‌آموزی و اعتکاف‌های خاص و موضوعی است که با برنامه‌ریزی ستادهای مردمی اعتکاف و مشارکت فعال مساجد برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این مراسم گفت: امسال از ابتدای شکل‌گیری ستادهای اعتکاف، کانال‌های محتوایی اختصاصی برای معتکفان طراحی شده که محتواهای متنوعی به صورت مکتوب و مجازی در آنها بارگذاری شده و امتیازهای ویژه‌ای نیز برای مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

سرلک ادامه داد: یکی از برنامه‌های شاخص اعتکاف امسال، حضور «سفیر آیه‌ها» در هر مراسم اعتکاف است که با محوریت تدبر در آیات قرآن، به تقویت ارتباط معنوی معتکفان با خداوند کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به نقش مبلغان و مبلغات در اعتکاف‌های امسال بیان کرد: تقریباً تمامی مراسم اعتکاف استان از حضور مبلغان و مبلغات بهره‌مند هستند و بسیاری از این عزیزان خود نیز به عنوان معتکف، در کنار شرکت‌کنندگان به مرور علوم و معارف دینی می‌پردازند که این موضوع فضای معنوی اعتکاف را غنی‌تر کرده است.