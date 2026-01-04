حمایت ۶ میلیارد تومانی کمیته امداد از نخبگان کرمانشاه

کامیار جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نهاد حمایتی در حال حاضر از ۸۸۰ نخبه و استعداد برتر در سطح استان حمایت میکند که برای پشتیبانی از این افراد، اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از این میزان اعتبار، ۳ میلیارد تومان به صورت بلاعوض تخصیص یافته که امروز به حساب نخبگان واریز خواهد شد و ۳ میلیارد تومان دیگر نیز در قالب تسهیلات قرضالحسنه به نخبگان و مددجویان دارای استعداد برتر اختصاص یافته است.
معاون فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه با تأکید بر نقش این حمایتها تصریح کرد: پرداخت کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه، نقش مؤثری در تأمین نیازهای تحصیلی، پژوهشی و معیشتی نخبگان داشته و زمینه توانمندسازی و شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم میکند.
جمشیدی با بیان اینکه سطح نخبگی افراد تحت حمایت این نهاد در حوزههای علمی، پژوهشی، ورزشی و سایر عرصهها احراز و تأیید شده است، گفت: یکی از مأموریتهای محوری کمیته امداد، سرمایهگذاری هدفمند بر سرمایههای انسانی و حمایت مادی و معنوی از استعدادهای برتر است.
وی در پایان به دیگر برنامههای فرهنگی اجراشده برای نخبگان اشاره کرد و افزود: اعزام به سفرهای زیارتی، برگزاری برنامههای تجلیل و تشویق در مناسبتهای مختلف و اهدای بستههای فرهنگی از جمله اقدامات کمیته امداد در ۹ ماهه نخست سال جاری برای نخبگان تحت حمایت در استان بوده است.
نظر شما