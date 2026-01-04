۱۵۱۰ نفر در فریدن معتکف شدند

ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز همزمان با ایام نورانی البیض ماه رجب، شاهد حضور پرشور مردم متدین شهرستان در آئین معنوی اعتکاف بوده‌ایم و مجموعاً ۱۵۱۰ نفر از شهروندان در این سنت حسنه شرکت کردند.

وی افزود: از مجموع معتکفین، ۹۷۰ نفر را خواهران و ۵۴۰ نفر را برادران تشکیل می‌دهند. این مراسم عبادی و فرهنگی در ۲۲ مسجد منتخب در نقاط مختلف شهر و روستاهای شهرستان فریدن برگزار شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فریدن در ادامه به تشریح برنامه‌های شاخص فرهنگی و معرفتی برگزار شده در طول ایام اعتکاف پرداخت و افزود: این برنامه‌ها با هدف غنی‌سازی اوقات معتکفین طراحی شده بودند. برنامه‌های محوری برگزار شده شامل برگزاری جشن میلاد حضرت علی (ع) در همه مساجد، اجرای جشن پدر و فرزندی در مساجد منتخب، و برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی، مشاوره، اخلاق، فضای مجازی و جریان‌شناسی بود که همگی در راستای تعمیق ایمان و ارتقا سطح معرفت دینی شرکت‌کنندگان به نیکوترین وجه به سرانجام رسیدند.