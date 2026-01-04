  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

۱۵۱۰ نفر در فریدن معتکف شدند

فریدن - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فریدن از اعتکاف ۱۵۱۰ نفر از مردم این شهرستان همزمان با ایام البیض ماه مبارک رجب خبر داد.

ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز همزمان با ایام نورانی البیض ماه رجب، شاهد حضور پرشور مردم متدین شهرستان در آئین معنوی اعتکاف بوده‌ایم و مجموعاً ۱۵۱۰ نفر از شهروندان در این سنت حسنه شرکت کردند.

وی افزود: از مجموع معتکفین، ۹۷۰ نفر را خواهران و ۵۴۰ نفر را برادران تشکیل می‌دهند. این مراسم عبادی و فرهنگی در ۲۲ مسجد منتخب در نقاط مختلف شهر و روستاهای شهرستان فریدن برگزار شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فریدن در ادامه به تشریح برنامه‌های شاخص فرهنگی و معرفتی برگزار شده در طول ایام اعتکاف پرداخت و افزود: این برنامه‌ها با هدف غنی‌سازی اوقات معتکفین طراحی شده بودند. برنامه‌های محوری برگزار شده شامل برگزاری جشن میلاد حضرت علی (ع) در همه مساجد، اجرای جشن پدر و فرزندی در مساجد منتخب، و برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی، مشاوره، اخلاق، فضای مجازی و جریان‌شناسی بود که همگی در راستای تعمیق ایمان و ارتقا سطح معرفت دینی شرکت‌کنندگان به نیکوترین وجه به سرانجام رسیدند.

