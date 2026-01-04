اردوی جهادی پزشکی در تاکستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری از برگزاری اردوی جهادی پزشکی سه‌روزه در روستای لوشکان از توابع شهرستان تاکستان خبر داد و اظهار کرد: این اردوی جهادی پزشکی با همت بنیاد علوی، گروه جهادی شهید کاظمی آشتیانی و بسیج سازندگی در مناطق کم‌برخوردار شهرستان تاکستان برگزار می‌شود.

وی با تقدیر از تلاش‌های بنیاد علوی و بسیج سازندگی در برگزاری اردوهای جهادی، افزود: در این اردوی پزشکی، خدمات متنوعی از جمله چشم‌پزشکی، شنوایی‌سنجی، مامایی، توزیع داروی رایگان و ارائه عینک رایگان به خانواده‌های ولی‌نعمت ارائه خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین ادامه داد: در بخش غربالگری چشم، پس از معاینه توسط چشم‌پزشک، در صورت نیاز به معاینات تکمیلی یا انجام عمل جراحی، بیماران به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تخصصی معرفی می‌شوند و روند درمان به صورت رایگان پیگیری خواهد شد. همچنین برای افرادی که نیاز به عینک دارند، پس از تعیین نمره، عینک به‌صورت رایگان تخصیص داده می‌شود.

ظاهری با اشاره به اجرای برنامه شنوایی‌سنجی در این اردو گفت: بیماران پس از انجام غربالگری با دستگاه‌های تخصصی، در صورت نیاز به سمعک، مراحل بعدی برای تهیه آن انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این اردوی جهادی، طی سه روز به حدود ۵۰۰ خانواده ولی‌نعمت از دهک‌های یک تا چهار خدمات درمانی و حمایتی ارائه می‌شود.