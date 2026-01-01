اردوهای جهادی پزشکی پیوند حکمرانی مردمی و ارتقای سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در حاشیه برگزاری اردوی جهادی درمانی و دندانپزشکی، با اشاره به آثار اجتماعی و درمانی این اردوها، اظهار کرد: آنچه امروز در قالب اردوهای جهادی سلامت شاهد آن هستیم، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی نهادهای مردمی و حاکمیتی و راه میانبر خدمت‌رسانی به مردمی است که چشم‌انتظار دریافت خدمات هستند.

وی با قدردانی از تلاش‌های قرارگاه جهادی الکفیل به مسئولیت عبدالملکی افزود: این خدمات با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر و مجموعه استانداری هرمزگان، به‌ویژه برای جامعه هدف و محلات کم‌برخوردار ارائه شده و جلوه‌ای از خدمت‌رسانی صادقانه و مردم‌پایه است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه اردوهای جهادی صرفاً یک اقدام درمانی نیست، تصریح کرد: استقرار ۵۰ یونیت دندانپزشکی، حضور بیش از ۵۰ دندانپزشک و ۱۵۰ نفر از کادر درمان، علاوه بر ارائه خدمات سلامت، یک حرکت آموزشی و مهارت‌افزایانه برای نیروهای بومی و جوانان استان به شمار می‌رود که در آینده می‌توانند نقش مؤثری در عرصه سلامت ایفا کنند.

آشوری با تأکید بر الگوی حکمرانی مشارکتی، خاطرنشان کرد: تجربه موفق این اردوها نشان می‌دهد که در کنار ظرفیت‌های رسمی دولت، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی می‌توانند با انگیزه، عشق و هزینه کمتر، خدمات گسترده‌تری به مردم ارائه دهند؛ مسیری که مورد تأکید امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور محترم است.

وی با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات افزود: هرچه زمینه هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های حاکمیتی و تشکل‌های مردمی فراهم شود، سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی افزایش می‌یابد و بسیاری از نارسایی‌ها و گره‌های موجود در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سلامت، برطرف خواهد شد.

استاندار هرمزگان در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر گفت: تلاش مجموعه مدیریتی استان بر این است که تا پایان سال، چند اردوی جهادی پزشکی دیگر در مناطق مختلف هرمزگان برگزار شود تا در کنار خدمات دولت و نیروهای مسلح، شاهد گسترش عدالت سلامت و کاهش آلام مردم شریف استان باشیم.