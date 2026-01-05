  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۶:۰۰

ارائه هزار خدمت رایگان به روستاهای محروم شرق گرگان

ارائه هزار خدمت رایگان به روستاهای محروم شرق گرگان

گرگان-کارشناس فعالیت‌های جهادی دانشگاه و مسئول گروه جهادی مشکات گلستان از ارائه بیش از هزار خدمت تخصصی دندانپزشکی به‌صورت رایگان به ساکنان روستاهای محروم شرق گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساورچمنی شامگاه یکشنبه با اشاره به برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی برای روستاهای شرق گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اردوی جهادی دندانپزشکی با هدف ارائه خدمات تخصصی و رایگان به مردم روستاهای محروم شرق گرگان و به میزبانی شهر جلین برگزار شد.

وی افزود: در این اردوی انسان‌دوستانه، بیش از هزار خدمت تخصصی دندانپزشکی شامل معاینه و تشخیص، کشیدن و جراحی، جرم‌گیری، ترمیم و پرکردن، فیشور سیلانت، فلورایدتراپی، عصب‌کشی، رادیوگرافی، اهدای پک بهداشتی و همچنین آموزش و پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان به‌صورت کاملاً رایگان به مردم منطقه ارائه شد.

ساورچمنی با تأکید بر رویکرد هدفمند این اردو اظهار کرد: خدمات ارائه‌شده بر اساس غربالگری‌های اولیه و با اولویت‌دهی به خانوارهای کم‌برخوردار، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار درآمدی انجام گرفت تا عدالت در دسترسی به خدمات سلامت به‌صورت واقعی محقق شود.

مسئول گروه جهادی مشکات گلستان ادامه داد: این اقدام جهادی با محوریت گروه جهادی مشکات و با مشارکت و پشتیبانی نهادها و دستگاه‌های مختلفی از جمله مؤسسه سلامت بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیج جامعه پزشکی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز بهداشت شهرستان گرگان، دانشکده دندانپزشکی، ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر جلین و همکاری روستاهای خیرات، اسلام‌آباد و حسن‌آباد جلین سازمان‌دهی و اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه دوازدهمین اردوی جهادی گروه جهادی مشکات بود که با استقبال گسترده مردم روستاهای منطقه همراه شد و نشان داد حرکت‌های جهادی همچنان یکی از مؤثرترین مسیرهای خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم است.

کد خبر 6712709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها