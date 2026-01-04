  1. استانها
پیکر شهید بسیجی «علی عزیزی» در هرسین تشییع شد +تصاویر

کرمانشاه- مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مدافع امنیت «علی عزیزی» با حضور پرشور مردم و مسئولین در شهرستان هرسین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، بسیجی سرافراز «علی عزیزی» با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم، مسئولین استانی و شهرستانی و نیروهای نظامی و انتظامی در شهرستان هرسین برگزار شد.

این آئین وداع که رأس ساعت ۱۴ از مقابل مسجد صاحب‌الزمان (عج) آغاز شد، شاهد حضور خیل عظیمی از مردم قدرشناس و شهیدپرور هرسین بود که پیکر پاک این شهید والامقام را با شکوهی خاص بر روی دستان خود تا گلزار شهدای امام‌زاده مهدی (ع) بدرقه کردند.

مردم انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان هرسین با حضور در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا، انزجار خود را از اقدامات آشوبگران و مخلان نظم و امنیت ابراز داشتند.

گفتنی است، شهید علی عزیزی از بسیجیان دلاور شهرستان هرسین بود که روز جمعه گذشته در جریان مقابله با تجمع اغتشاشگران و بر اثر اصابت ضربات چاقو و گلوله اشرار مسلح به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید مدافع امنیت در پایان این مراسم و پس از اقامه نماز، در این شهرستان آرام گرفت و به خاک سپرده شد.

