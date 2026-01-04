  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

حمایت نتانیاهو از ترامپ در ربودن مادورو و یاوه گویی علیه ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به موضع گیری درباره ونزوئلا و خلع سلاح حماس و یاوه گویی علیه ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ربودن نیکلاس مادورو و همسرش از سوی آمریکا واکنش نشان داد و آن را مورد تمجید قرار داد.

وی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر این راهزنی و ربودن مادورو و همسرش تبریک گفت.

او در این باره ادعا کرد: به رئیس جمهور ترامپ به خاطر رهبری جسورانه و تاریخی در راه آزادی و عدالت تبریک می گویم.اسرائیل حامی این تحرک قاطع است. مایلم که حمایت کابینه از تصمیات و اقدام قاطع انجام شده از سوی آمریکا برای برگرداندن آزادی و عدالت به این منطقه از جهان را اعلام کنم. شاهد هستیم که برخی کشورها به محور آمریکایی برمی گردند.

نخست وزیر رژیم تل آویو همچنین در نشست کابینه مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا در دیدار با او خلع سلاح حماس را شرط اساسی اجرای فاز دوم آتش بس که متشکل از ۲۰ بند است، دانسته است.

درباره ایران نیز ادعا کرد: ما موضوع ایران را نیز بررسی کردیم و بر موضع مشترکمان در مخالفت با غنی سازی از یک سو و و لزوم خروج ۴۰۰ کیلوگرم مواد غنی‌شده از ایران و نظارت دقیق و مؤثر بر تاسیسات هسته ای تاکید کردیم.

    • GB ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      رهبر اشغالگران فلسطین که خودش به جرم کلاه برداری و سوء استفاده چندین پرونده راکد دارد سعی دارد تا مسند خود را حفظ کند تا مصونیت قانونی او بر طرف نشود و به مجازات نرسد. اکنون برای خوش آمد ترامپ و حمایت او، تنها رهبر جهان شده است که در موضوع ونزوئلا از ترامپ تمجید کرده است! چه روزگاری!!
    • احمدخداجو IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      نتانیاهو یک دیوانه احمق است.
    • احمدخداجو IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ترامپ از آن هم احمق تر .

