حمایت نتانیاهو از ترامپ در ربودن مادورو و یاوه گویی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ربودن نیکلاس مادورو و همسرش از سوی آمریکا واکنش نشان داد و آن را مورد تمجید قرار داد.

وی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر این راهزنی و ربودن مادورو و همسرش تبریک گفت.

او در این باره ادعا کرد: به رئیس جمهور ترامپ به خاطر رهبری جسورانه و تاریخی در راه آزادی و عدالت تبریک می گویم.اسرائیل حامی این تحرک قاطع است. مایلم که حمایت کابینه از تصمیات و اقدام قاطع انجام شده از سوی آمریکا برای برگرداندن آزادی و عدالت به این منطقه از جهان را اعلام کنم. شاهد هستیم که برخی کشورها به محور آمریکایی برمی گردند.

نخست وزیر رژیم تل آویو همچنین در نشست کابینه مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا در دیدار با او خلع سلاح حماس را شرط اساسی اجرای فاز دوم آتش بس که متشکل از ۲۰ بند است، دانسته است.

درباره ایران نیز ادعا کرد: ما موضوع ایران را نیز بررسی کردیم و بر موضع مشترکمان در مخالفت با غنی سازی از یک سو و و لزوم خروج ۴۰۰ کیلوگرم مواد غنی‌شده از ایران و نظارت دقیق و مؤثر بر تاسیسات هسته ای تاکید کردیم.