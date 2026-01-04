کوهی: وضعیت بارش اردبیل طی سامانه اخیر حدود ۱۳ درصد بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدکوهی عصر یک‌شنبه در تشریح وضعیت جوی استان اردبیل اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی زود گذر روز جمعه ۱۲ دی ماه موجب بارش‌هایی در برخی مناطق استان گردید، به طوری که بیشترین ارتفاع برف در ایستگاه بارانسنجی نیارق با ۳۰ سانتی متر برف به ثبت رسید.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی موجب بهبود حدود ۱۳ درصدی وضعیت بارش استان نسبت به بلندمدت شده است.

مدیرکل هواشناسی اردبیل بیان کرد: در حال حاضر میانگین بارش استان از ابتدای سال آبی برابر با ۴۵ میلیمتر می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت ۵۲ درصد کاهش و در مقایسه با سال گذشته با ۳۰ درصد کاهش مواجه می‌باشد.

کوهی گفت: بیشترین کاهش بارش نسبت به بلند مدت هم به ترتیب مربوط به شهرستان‌های پارس آباد و اصلاندوز با ۷۵ درصد کاهش و اردبیل، مشگین‌شهر، نیر، نمین و بیله‌سوار، حدود ۶۰ درصد کاهش بارش مواجه می‌باشد.

وی افزود: علیرغم اینکه پیش بینی می‌شود بارش‌های فصل زمستان نزدیک به نرمال باشد، اما با توجه به سپری شدن پاییز خشک و بدون بارش، جبران این کاهش بارش بسیار دشوار بوده و مستلزم صرفه جویی و برنامه ریزی در مدیریت مصرف آب طی ماه‌های آتی می‌باشد.