رنجبر: بیش از ۱۰۰ زندانی خراسان‌شمالی در آیین اعتکاف شرکت کردند

بجنورد- مدیرکل زندان‌های خراسان‌شمالی گفت: بیش از ۱۰۰ نفر از زندانیان زن و مرد با حضور در آیین معنوی اعتکاف، از برنامه‌های عبادی و فرهنگی این ایام بهره‌مند شدند.

علی‌اصغر رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فضیلت ماه رجب و عنوان «این‌الرجبیون» و همچنین استقبال زندانیان، آیین معنوی اعتکاف با هماهنگی مراکز فرهنگی و مذهبی در زندان‌های تابعه خراسان شمالی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مراسم فرصتی ارزشمند برای تقرب به درگاه الهی است، افزود: آیین اعتکاف از مهم‌ترین جلوه‌های عبودیت و خودسازی در ماه رجب به شمار می‌رود و نقش مؤثری در تقویت باورهای دینی زندانیان دارد.

مدیرکل زندان‌های خراسان‌شمالی ادامه داد: در مجموع ۱۱۴ نفر از زندانیان زن و مرد استان در این آیین معنوی حضور داشتند و برنامه‌ها در فضایی آرام و معنوی برگزار شد.

رنجبر تصریح کرد: در طول ایام اعتکاف، برنامه‌هایی نظیر اقامه نماز جماعت، قرائت قرآن کریم، دعا و مناجات با حضور روحانیون اجرا شد که با استقبال مطلوب زندانیان همراه بود.

وی خاطرنشان کرد: برای زندانیان روزه‌دار، تمهیدات لازم جهت تهیه و توزیع سحری و افطاری به‌صورت جداگانه پیش‌بینی شد و خدمات رفاهی متناسب با شرایط روزه‌داری در نظر گرفته شد.

