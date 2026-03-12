  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

عاملی‌راد: بیش از هزار بسته معیشتی بین خانواده زندانیان توزیع شد

بجنورد- معاون قضایی اداره کل زندان‌های خراسان‌شمالی از توزیع بیش از هزار بسته معیشتی و غذای گرم بین خانواده زندانیان استان به مناسبت ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل زندان‌های خراسان‌شمالی، یزدان عاملی‌راد اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر، ۷۰۰ بسته معیشتی و ۴۰۰ پرس غذای گرم بین خانواده زندانیان توزیع شد.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها توسط مرکز خدمات اجتماعی و انجمن‌های حمایت از زندانیان شناسایی و پذیرش شدند، گفت: بسته‌های معیشتی نیز به همت این مراکز آماده و توزیع شد.

سرپرست مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج خراسان‌شمالی افزود: خانواده‌های زندانیان در شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین از بسته‌های معیشتی منتفع شدند.

کد خبر 6772475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

