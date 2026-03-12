به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اداره کل زندانهای خراسانشمالی، یزدان عاملیراد اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان و شبهای قدر، ۷۰۰ بسته معیشتی و ۴۰۰ پرس غذای گرم بین خانواده زندانیان توزیع شد.
وی با بیان اینکه خانوادهها توسط مرکز خدمات اجتماعی و انجمنهای حمایت از زندانیان شناسایی و پذیرش شدند، گفت: بستههای معیشتی نیز به همت این مراکز آماده و توزیع شد.
سرپرست مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج خراسانشمالی افزود: خانوادههای زندانیان در شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین از بستههای معیشتی منتفع شدند.
