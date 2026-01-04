حیدری نژاد: ۸۲۵ نفر در آئین معنوی اعتکاف آستانه اشرفیه شرکت کردند

رحمت حیدرینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف در شهرستان آستانه اشرفیه اظهار کرد: امسال ۹ مسجد شهری و روستایی میزبان معتکفین بودند و در مجموع ۸۲۵ نفر برای حضور در این مراسم معنوی ثبتنام کردند.
فرماندار آستانه اشرفیه از حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بهویژه دانشآموزان و جوانان در این آئین گفت و افزود: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۲۴۵ نفر بانوان بزرگسال، ۱۱۵ نفر آقایان، ۱۴۰ دانشآموز دختر متوسطه اول و دوم، ۱۸۵ دانشآموز پسر و ۱۳۵ دانشآموز ابتدایی هستند.
وی با اشاره به ارتقای معنویت، انس با قرآن و تقویت هویت دینی و اجتماعی، گفت: معتکفین در مساجد از برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی که توسط ستاد امور اعتکاف تدارک دیده شده، بهرهمند خواهند شد.
