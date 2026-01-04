به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله پناهی عصر یکشنبه از برگزاری دوره یک روزه نجات‌غریق درجه ۲ آقایان در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این دوره در استخر شهدای لیکک برگزار شد، افزود: در این دوره ۱۸ نفر از جوانان مستعد و واجد شرایط شهرستان شرکت کردند و آموزش‌های تخصصی نجات‌غریق را فرا گرفتند.

رئیس هیئت نجات غریق بهمئی تصریح کرد: این دوره برای نخستین بار در شهرستان با حضور مدرس بومی فدراسیون نجات‌غریق و غواصی، مرتضی نیکخواه برگزار شد و شرکت‌کنندگان با آخرین یافته‌ها و علوم روز رشته ورزشی نجات‌غریق آشنا شدند.

گفتنی است آئین اختتامیه این دوره آموزشی با حضور سرکار خانم بیوکانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهمئی و آقای بهرامی دبیر هیئت نجات‌غریق و غواصی استان عصر یکشنبه در لیکک برگزار شد.