طاهر عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر این اقدام خیرخواهانه با همت مرکز نیکوکاری والیان مهر وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره) بشاگرد و با مشارکت خیرین و کانون‌های خدمت رضوی این شهرستان انجام شد.

عبدالله زاده ادامه داد: در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار مناطق روستایی، تعداد ۱۲۰ دستگاه کاپشن و گرمکن زمستانی تهیه و بین نیازمندان توزیع گردید.

وی افزود: این پوشاک زمستانه بین دانش‌آموزان روستاهای موردان، امام‌آباد، صحرا، دستگرد درگاز، تنگ سهران، بند بارک، گوروی و کارگنجی در بخش گوهران شهرستان بشاگرد توزیع شد.

مسئول کانون‌های خدمت رضوی بشاگرد با تاکید بر اهمیت حمایت از تحصیل دانش‌آموزان محروم، خاطرنشان کرد: اینگونه حمایت‌ها نقش مهمی در ادامه تحصیل دانش‌آموزان دارد.

شهرستان بشاگرد در شرق استان هرمزگان با جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار نفر، یکی از مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور محسوب می‌شود و طبق آمار رسمی، بیش از ۳۰ درصد از دانش‌آموزان این منطقه زیر پوشش حمایتی کمیته امداد هستند.