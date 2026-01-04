  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

توزیع پوشاک زمستانه بین دانش‌آموزان نیازمند ۸ روستای بخش گوهران بشاگرد

توزیع پوشاک زمستانه بین دانش‌آموزان نیازمند ۸ روستای بخش گوهران بشاگرد

بشاگرد- مسئول کانون‌های خدمت رضوی شهرستان بشاگرد از توزیع کاپشن و گرمکن زمستانی بین دانش‌آموزان نیازمند ۸ روستای محروم بخش گوهران خبر داد.

طاهر عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر این اقدام خیرخواهانه با همت مرکز نیکوکاری والیان مهر وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره) بشاگرد و با مشارکت خیرین و کانون‌های خدمت رضوی این شهرستان انجام شد.

عبدالله زاده ادامه داد: در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار مناطق روستایی، تعداد ۱۲۰ دستگاه کاپشن و گرمکن زمستانی تهیه و بین نیازمندان توزیع گردید.

وی افزود: این پوشاک زمستانه بین دانش‌آموزان روستاهای موردان، امام‌آباد، صحرا، دستگرد درگاز، تنگ سهران، بند بارک، گوروی و کارگنجی در بخش گوهران شهرستان بشاگرد توزیع شد.

مسئول کانون‌های خدمت رضوی بشاگرد با تاکید بر اهمیت حمایت از تحصیل دانش‌آموزان محروم، خاطرنشان کرد: اینگونه حمایت‌ها نقش مهمی در ادامه تحصیل دانش‌آموزان دارد.

شهرستان بشاگرد در شرق استان هرمزگان با جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار نفر، یکی از مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور محسوب می‌شود و طبق آمار رسمی، بیش از ۳۰ درصد از دانش‌آموزان این منطقه زیر پوشش حمایتی کمیته امداد هستند.

کد خبر 6712432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها