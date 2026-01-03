الیاس نظری، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بارندگیهای شدید اخیر و وقوع سیلاب در برخی روستاهای بخش گوهران، روز گذشته با همراهی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بشاگرد، نماینده فرماندار، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش گوهران، مسئول اتفاقات برق بخش گوهران و کارشناس دادگستری بندرعباس از ۹ روستای صعبالعبور این بخش بازدید کرد
وی افزود: روستاهای مورد بازدید شامل دولتآباد، برکهنگ، حسینآباد، علیآباد سرحدی، حاجیآباد سرحدی، جگین سرحدی، شمسون و مونو بودند که مدارس آنها در جریان سیلاب دچار آبگرفتگی و خسارت شده بودند.
رئیس آموزش و پرورش بشاگرد با اشاره به شرایط سخت دسترسی به این مناطق، تصریح کرد: در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت مدارس و میزان خسارات وارده، بستههای مواد غذایی و کمکهای معیشتی بین معلمان شاغل در این روستاهای دورافتاده و همچنین دانشآموزان مناطق سیلزده توزیع شد.
نظری تأکید کرد: هیچکدام از مدارس این روستاها تعطیل نشده و فرآیند آموزش همچنان ادامه دارد، اما نیازمند بازسازی و تعمیر سریع برخی کلاسها و تأمین تجهیزات هستیم تا دانشآموزان با کمترین وقفه به تحصیل خود ادامه دهند.
وی از همکاری دستگاههای امدادی و اجرایی شهرستان تقدیر کرد و گفت: این بازدید مشترک نشاندهنده عزم جدی مسئولین برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم و دانشآموزان مناطق محروم و سیلزده بشاگرد است.
نظر شما