به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها ثبت نام کامل ساکنان در سامانه ثبت احوال انجام نشده و آمارهای رسمی با واقعیت میدانی تطابق نداشت.

وی افزود: سرشماری جاری استان اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا خطاهای جمعیتی گذشته بر برنامه‌ریزی‌های حیاتی تأثیر گذاشته است.

میرزایی تصریح کرد: در دوره‌های گذشته بی‌اعتمادی برخی مردم به سرشماری موجب کاهش مشارکت و ایجاد چالش شده بود.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مناطق جنگ‌زده در کشورهای همسایه هرگونه خطا در آمار سرشماری، برنامه ریزی‌ها را با مخاطره مواجه می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی تاکید کرد: در دوره گذشته ضعف عملکرد رسانه‌ها در آموزش و اطلاع‌رسانی، کاهش مشارکت و افزایش خطا در سرشماری را به همراه داشت.

وی افزود: عملیات سرشماری در مناطق روستایی به‌طور کامل انجام شده و در مناطق شهری حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

میرزایی با تأکید بر اینکه صحت آمار سرشماری، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی امن و دقیق است گفت: بدون داده‌های دقیق، تصمیم‌گیری‌های استانی با ریسک و مخاطره مواجه خواهد شد.