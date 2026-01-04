به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اظهار کرد: در برخی شهرستانها ثبت نام کامل ساکنان در سامانه ثبت احوال انجام نشده و آمارهای رسمی با واقعیت میدانی تطابق نداشت.
وی افزود: سرشماری جاری استان اهمیت ویژهای دارد زیرا خطاهای جمعیتی گذشته بر برنامهریزیهای حیاتی تأثیر گذاشته است.
میرزایی تصریح کرد: در دورههای گذشته بیاعتمادی برخی مردم به سرشماری موجب کاهش مشارکت و ایجاد چالش شده بود.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مناطق جنگزده در کشورهای همسایه هرگونه خطا در آمار سرشماری، برنامه ریزیها را با مخاطره مواجه میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی تاکید کرد: در دوره گذشته ضعف عملکرد رسانهها در آموزش و اطلاعرسانی، کاهش مشارکت و افزایش خطا در سرشماری را به همراه داشت.
وی افزود: عملیات سرشماری در مناطق روستایی بهطور کامل انجام شده و در مناطق شهری حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.
میرزایی با تأکید بر اینکه صحت آمار سرشماری، پیشنیاز برنامهریزی امن و دقیق است گفت: بدون دادههای دقیق، تصمیمگیریهای استانی با ریسک و مخاطره مواجه خواهد شد.
نظر شما