به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست وضعیت بازار و نحوه کنترل، رصد و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت قرمز، مرغ، نان و روغن در سطح شهرستان گرمسار در فرمانداری با اشاره به نوسانات اخیر بازار اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود، مقرر شد دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره صمت، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی با افزایش نظارت‌های میدانی و مستمر، کنترل دقیق‌تری بر بازار داشته باشند و با هرگونه تخلف در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای اساسی برخورد قانونی صورت گیرد.

وی با تأکید بر وضعیت تأمین روغن در شهرستان افزود: در خصوص تأمین روغن خوراکی، خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد. موضوعی که در سطح استان مطرح شده بود، با پیگیری و دستور استاندار سمنان برطرف شد و از فردا نیز دو تیم مجزا، توزیع روغن خریداری‌شده را در سطح شهر آغاز خواهند کرد.

فرماندار گرمسار در ادامه تصریح کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، روغن مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند و هیچ‌گونه کمبودی در این حوزه وجود ندارد.

همتی در ادامه با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تنظیم بازار گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا کم‌فروشی، مراتب را از طریق واحد بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند. همچنین موضوعات مرتبط با نانوایی‌ها نیز از طریق جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شهرستان به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش‌ها و پیگیری مسائل و مطالبات مردمی هستند و برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار دارد.